Barletta, un incontro per combattere la dipendenza digitale: “Riaccendiamo il sorriso dei nostri figli”

Social Video 1 minuto Incontro per combattere la dipendenza digitale

Un momento di confronto e sensibilizzazione su una delle emergenze educative e sanitarie più attuali: la dipendenza digitale tra i giovani. Si è tenuto presso la Biblioteca "Il Granaio" della chiesa della Santissima Trinità, l'incontro dal titolo "Connessi in salute: riaccendiamo il sorriso dei nostri figli".L'iniziativa, moderata dalla giornalista Imma Ceci, nasce con l'obiettivo di invitare la comunità a riflettere sull'uso della tecnologia: una risorsa fondamentale, ma che può trasformarsi in rischio quando l'utilizzo diventa disfunzionale. L'evento, patrocinato dall'Ordine dei Medici e Odontoiatri della Provincia BAT e dal CONI Puglia, ha coinvolto realtà del territorio impegnate nella promozione del benessere sociale.A promuovere il progetto è stata la Cooperativa Sociale CHÀRISMA E.T.S., in collaborazione con l'associazione "Riaccendi il Sorriso", da anni impegnata in percorsi educativi multidisciplinari che uniscono sport, cultura e informazione medico-scientifica, con l'obiettivo di offrire strumenti concreti per aiutare i più giovani a mantenere un equilibrio tra vita digitale e realtà.Nel corso dell'incontro è emerso dalla voce degli esperti che la dipendenza digitale è tra le neo patologie inserita nei disturbi comportamentali, in quanto l'uso prolungato con i dispositivi elettronici altera le strutture cerebrali. I social generano modelli irraggiungibili e si evince che più del 14% degli adolescenti soffre di ansia e attacchi di panico.Dopo i saluti istituzionali di Dino Delvecchio, presidente dell'Ordine dei Medici BAT, e Mariligia Paparella, presidente della cooperativa Chàrisma Ets, il dibattito è entrato nel vivo con un panel di esperti. Sono intervenuti la dott ssa Rosaria Sommariva e il dottor Marco Simonetti, che hanno analizzato gli effetti dell'uso eccessivo degli schermi sui ritmi del sonno, infatti l'uso prolungato dei dispositivi elettronici prima di dormire altera la fase del sonno, generando un'alterazione nella produzione di melatonina, fondamentale per il benessere umano. Lo psichiatra Carmine Di Rosa ha approfondito le trasformazioni delle reti neurali legate all'abuso digitale; l'ispettore Leonardo Madera ha invece illustrato i rischi legali connessi alla navigazione online. Infine la dirigente scolastica Annalisa Ruggeri, che acceso un riflettore sulle criticità educative emergenti.A chiusura dell'incontro c'è stato l'intervento dell'ex maratoneta azzurro Domenico Ricatti, che ha raccontato il valore dello sport come strumento fondamentale di prevenzione e "antidoto naturale" alle dipendenze.