Palazzo San Domenico. <span>Foto Ida Vinella</span>
Palazzo San Domenico. Foto Ida Vinella
La città

Road show, “Uffici di Prossimità” fa tappa a Barletta

Incontro previsto il 9 giugno

Barletta - mercoledì 3 giugno 2026 Comunicato Stampa
L'Ufficio di Prossimità: "Un servizio totalmente gratuito, integrato nei Servizi Sociali del Comune, diventato un punto di riferimento sul territorio". Consolidare un servizio essenziale, presente presso il Settore Welfare del Comune di Barletta, azzerare le distanze tra i cittadini e i tribunali e supportare concretamente le fasce più vulnerabili della popolazione. Con questo spirito il Settore Welfare invita i rappresentanti di enti, associazioni e l'intera cittadinanza a partecipare all'incontro che si terrà, martedì 9 giugno 2026, dalle ore 16:30 alle ore 18:30, presso Palazzo San Domenico a Barletta.

L'evento rappresenta un momento chiave di una più ampia campagna di sensibilizzazione e informazione che vede l'Ufficio di Prossimità (UdP) di Barletta come un solido punto di riferimento sul territorio.

L'appuntamento locale è stato infatti inserito come tappa ufficiale del "Road Show" degli Uffici di Prossimità, l'importante iniziativa itinerante nata per valorizzare e portare a conoscenza tale eccellente servizio, attivo in tanti Comuni pugliesi.

Un servizio gratuito e integrato nei Servizi Sociali per i più fragili. L'Ufficio di Prossimità di Barletta è un servizio completamente gratuito che si inserisce organicamente nel sistema dei Servizi Sociali comunali. La sua missione principale è offrire un supporto concreto e orientamento alle persone fragili ed alle loro famiglie, facilitando la gestione delle pratiche di Volontaria Giurisdizione (come amministrazioni di sostegno, tutele e istanze da presentare al Giudice Tutelare). Grazie a questa integrazione, i cittadini possono espletare adempimenti complessi direttamente in Comune, senza il bisogno di recarsi fisicamente presso le sedi dei tribunali e senza alcun costo.

Pagina web Comunale dedicata L'UdP di Barletta vanta l'importante primato di essere stato il primo in assoluto a nascere nella Regione Puglia. Nonostante la sua recente attivazione, lo sportello ha già registrato oltre 70 accessi in brevissimo tempo. Numeri che testimoniano una risposta pronta ed efficace ai bisogni dei cittadini e che ne giustificano la centralità all'interno del Road Show regionale. L'incontro del 9 giugno sarà un'occasione importante per conoscere nel dettaglio i servizi erogati e per dialogare con i rappresentanti di Regione Puglia, Presenti per l'occasione nella figura del Dott. Pasquale Marino. "La collaborazione tra i Servizi Sociali, il tessuto associazionistico e la cittadinanza è fondamentale per consolidare una rete informativa capillare, capace di fare in modo che nessuna persona fragile sia lasciata indietro."
  • eventi
Altri contenuti a tema
Miss Mamma Italiana 2026 fa tappa a Barletta: ecco tutte le vincitrici Eventi Miss Mamma Italiana 2026 fa tappa a Barletta: ecco tutte le vincitrici Tra le vincitrici la barlettana Anna Addis
Centro Servizi per le Famiglie “Origami” di Barletta: la programmazione di giugno Servizi sociali Centro Servizi per le Famiglie “Origami” di Barletta: la programmazione di giugno La programmazione completa delle attività
Al via il progetto "Insieme si vince" a Barletta Scuola e Lavoro Al via il progetto "Insieme si vince" a Barletta Numerose attività rivolte agli alunni delle classi quarte e quinte delle scuole primarie cittadine
Arriva a Barletta “Ciao in 500”: raduno dedicato a Fiat 500 e motorini storici Eventi Arriva a Barletta “Ciao in 500”: raduno dedicato a Fiat 500 e motorini storici Il 4 giugno la conferenza stampa al PalaDisfida
SocialArt porta a Barletta un format partecipativo: focus sulle truffe in bolletta Attualità SocialArt porta a Barletta un format partecipativo: focus sulle truffe in bolletta In programma oggi 21 maggio
La band barlettana "Vidage" lancia l'album d'esordio "Anatomia" La band barlettana "Vidage" lancia l'album d'esordio "Anatomia" In uscita il prossimo 22 maggio
Il reportage di Francesco Lotoro sulla musica concentrazionaria al “Maggio dei libri” Eventi Il reportage di Francesco Lotoro sulla musica concentrazionaria al “Maggio dei libri” Il volume sarà presentato giovedì 21 maggio
Oggi il Curci colorato di viola per la Giornata mondiale delle malattie infiammatorie croniche dell’intestino Oggi il Curci colorato di viola per la Giornata mondiale delle malattie infiammatorie croniche dell’intestino «Vogliamo incoraggiare ogni paziente ad uscire dall’ombra della malattia»
Barletta verso il riconoscimento di «Custode del Fratino»: stop agli eventi nelle aree di nidificazione
3 giugno 2026 Barletta verso il riconoscimento di «Custode del Fratino»: stop agli eventi nelle aree di nidificazione
«Barletta non è inquinata? Ditelo ai nostri figli»
3 giugno 2026 «Barletta non è inquinata? Ditelo ai nostri figli»
Sinistra Italiana Barletta, partono i percorsi di autoformazione
3 giugno 2026 Sinistra Italiana Barletta, partono i percorsi di autoformazione
“Sognando la Pace”: a Barletta un concerto-testimonianza dedicato a padre Raffaele Di Bari
3 giugno 2026 “Sognando la Pace”: a Barletta un concerto-testimonianza dedicato a padre Raffaele Di Bari
Centro Servizi per le Famiglie “Origami” di Barletta: la programmazione di giugno
3 giugno 2026 Centro Servizi per le Famiglie “Origami” di Barletta: la programmazione di giugno
Caso De Finis, il Pd risponde a Fratelli d'Italia
2 giugno 2026 Caso De Finis, il Pd risponde a Fratelli d'Italia
Procedura rinnovo AIA delle aziende insalubri della BAT, Michele Cianci chiede l'intervento del sindaco Cannito
2 giugno 2026 Procedura rinnovo AIA delle aziende insalubri della BAT, Michele Cianci chiede l'intervento del sindaco Cannito
Forte terremoto in Calabria. Scossa avvertita anche a Barletta
2 giugno 2026 Forte terremoto in Calabria. Scossa avvertita anche a Barletta
Potenzialmento illuminazione pubblica, il commento di Flavio Basile
2 giugno 2026 Potenzialmento illuminazione pubblica, il commento di Flavio Basile
Il messaggio del Sindaco Cosimo Cannito per la Festa della Repubblica
2 giugno 2026 Il messaggio del Sindaco Cosimo Cannito per la Festa della Repubblica
© 2001-2026 BarlettaViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
BarlettaViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.