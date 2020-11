Asp Regina Margherita di Barletta, l'ipotesi: da casa di riposo a Covid hotel

Una situazione debitoria di oltre 500mila euro. È il nodo che impedisce all'di riattivare i suoi servizi di assistenza alla persona. Ne ha discusso ieri il Consiglio comunale. Sul tavolo, l'ipotesi dimettendolo a disposizione dell'Asl Bt.Una prospettiva già tratteggiata ad aprile dal consiglio di amministrazione (cda) della struttura e dal presidente Ruggiero Balzano. «Il presidente e il cda – scrivevano in una nota – hanno messo a disposizione la struttura per i fini sanitari, mediante una nota inviata a Regione, Protezione civile, Comune di Barletta, Prefettura e Asl Bt».La struttura, in ottimo stato di conservazione dopo le ristrutturazioni intervenute, conterebbe su, 11 camere doppie e 5 singole. Il personale assistenziale e sanitario, invece, dovrà essere messo a disposizione dell'Azienda sanitaria.«L'eventuale attività a favore dell'emergenza – aggiungevano ad aprile Balzano e il cda – potrà essere d'impulso al percorso che porterà alla definitiva riapertura della struttura al servizio della collettività anziana allorquando la stessa emergenza finirà».Dallo stallo, infatti,. L'immobile è proprietà comunale, mentre è la Regione Puglia a nominarne il presidente. Nessuno dei due enti, tuttavia, può intervenire economicamente per risanare il debito. La soluzione spetta al consiglio di amministrazione, nominato ad ottobre 2019 dal Consiglio comunale, e al presidente Balzano.Dimessosi ad ottobre quest'ultimo, le strade sono due. Il Comune di Barletta potrebbe sollecitare la Regione a, ma la perdurante situazione stagnante suggerisce il. Esito evocato dal consigliere pentastellato. «Sarebbe una sconfitta politica», il commento del collega di maggioranzaPer adesso, è. Saranno invitati il consiglio di amministrazione e il presidente dimissionario Balzano, in carica per le attività di ordinaria amministrazione fino a nomina di un sostituto.L'interesse politico, oltre che pubblico, a riattivare i servizi della casa di riposo c'è. Manca lo strumento giuridico per farlo. Su suggerimento di, presidente della commissione Affari socio-sanitari, si potrebbe invitare la giunta regionale adella quale il Comune di Barletta potrebbe diventare socio.Intanto, sarebbe arrivato sul tavolo dell'Asp una manifestazione di interesse dalla società Eurotrend, con sede a Biella, che si occupa di servizi socio-assistenziali ed educativi. Da qui, la riflessione del consigliere Memeo di invitare il cda ad avviare unache consenta la riattivazione dei servizi.