ARPA: tutto pronto per l'inaugurazione della nuova sede a Barletta

L'Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente (ARPA) inaugura a Barletta il presidio operativo per la Provincia BAT. La sede nascente è ubicata in via Ferdinando D'Aragona n. 95, nei locali di proprietà comunale concessi in comodato d'uso gratuito sulla base di una apposita Convenzione siglata nel 2019 tra l'Ente civico e l'ARPA con l'obiettivo di accrescere l'attenzione istituzionale verso l'ambiente e valorizzare l'immobile nell'interesse pubblico.La cerimonia inaugurale, stabilita alle ore 12 di giovedì 2 Dicembre, sarà preceduta alle ore 9.30, nel teatro Curci, da un intervento dello Youtuber e autore del canale "La fisica che ci piace" Vincenzo Schettini: terrà una lezione interattiva di carattere scientifico alle rappresentanze studentesche dei Licei "Cafiero" e "Casardi" di Barletta, invitate per la circostanza. A seguire, sempre nel teatro, la conferenza di presentazione del nuovo Dipartimento, alla quale interverranno l'Assessore regionale all'Ambiente Anna Grazia Maraschio, il Commissario Straordinario del Comune di Barletta Francesco Alecci, il Presidente della Provincia Barletta Andria Trani Bernardo Lodispoto, il Direttore Generale e il Responsabile del Dipartimento BAT di ARPA Puglia, rispettivamente Vito Bruno e Giuseppe Gravina.A coronamento del programma, alle ore 12 come anticipato, il trasferimento in via D'Aragona per il rituale taglio del nastro e la visita alla nuova sede dell'Organo tecnico regionale da parte delle Autorità.