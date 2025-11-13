Aria
Emissioni odorigene: segnalazioni sul sito ARPA «insufficienti», il Comune di Barletta invita a segnalare

Tutti i contatti per segnalare le emissioni odorigene in città

Barletta - giovedì 13 novembre 2025 Comunicato Stampa
Considerato che l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente (ARPA), ha comunicato che le segnalazioni di odori molesti pervenute sul proprio portale sono in numero insufficiente a localizzarne la fonte, il Sindaco e l'Assessora all'Ambiente al fine di facilitare il compito della stessa ARPA comunicano che si potranno (come di intesa raggiunta con i dirigenti scolastici e la Curia) effettuare le segnalazioni attraverso la compilazione di un modulo disponibile presso gli istituti scolastici primarie, le parrocchie e i seguenti punti di facilitazione digitale:
  • URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico) Corso Vittorio Emanuele II, 94 - Palazzo di città, piano terra, aperto dal lunedì al mercoledì dalle ore 9.30 alle 13.30, dal giovedì al venerdì dalle ore 9 alle 14, giovedì pomeriggio dalle ore 15.30 alle 17.30. Tel. 3792866989. Mail: prenota2@comune.barletta.bt.it
  • Polo della Legalità Via Zanardelli, 3 (Polizia Locale, piano terra). Mail: prenota3@comune.barletta.bt.it
oltre che segnalare direttamente al portale ARPA https://cloud.arpa.puglia.it/Odori/segnalazione-eventi-odorigeni

Considerata l'importanza di individuare la fonte dei cattivi odori per attivare ogni utile procedura di prevenzione ed eventualmente anche sanzionatoria, si rinnova ai cittadini l'invito alla collaborazione nell'interesse di tutta la nostra collettività.
