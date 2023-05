Sostanze biancastre su acque marine, in corso analisi Arpa

In merito alla presenza, nella giornata di ieri, di sostanze biancastre sulla superficie dello specchio d'acqua marina antistante la locale sezione della Lega Navale, l'Amministrazione comunale rende noto che sono in corso da parte delle competenti strutture di ARPA Puglia, a Taranto, le analisi chimiche a batteriologiche di rito.Il Sindaco Cosimo Cannito, nel ringraziare la Lega Navale per il civismo dimostrato segnalando il fenomeno, e la Capitaneria di Porto di Barletta per il conseguente, tempestivo intervento, rende noto che aggiornerà i cittadini sugli esiti dei campionamenti.