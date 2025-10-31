Calici nel Borgo Antico
Calici nel Borgo Antico
Speciale

A Bisceglie torna Calici nel Borgo Antico: tre serate di vini pugliesi, gastronomia e musica dal vivo

In programma da oggi fino al 2 novembre

Barletta - venerdì 31 ottobre 2025 Sponsorizzato
Tre serate di vini pugliesi, gastronomia e musica dal vivo: dal 31 ottobre al 2 novembre torna Calici nel Borgo Antico nel centro storico di Bisceglie. Decine di rinomate cantine e aziende agricole pugliesi metteranno a disposizione i propri vini da scoprire e assaporare negli antichi portoni e tra i suggestivi vicoli della città vecchia: bianchi, rosati e rossi di altissima qualità, frutto della cura e dell'attenzione alla sostenibilità verso il territorio.

Le strade del borgo antico biscegliese si trasformeranno anche quest'anno in un vero e proprio itinerario del gusto a cielo aperto, grazie ai ristoratori biscegliesi che proporranno un assaggio di alcune delle più gustose specialità della loro cucina, con un occhio di riguardo per le tipicità regionali. Panzerotti, orecchiette con le cime di rapa, spaghetti all'assassina e panini con la tradizionale "brasciola" sono alcune delle pietanze che potranno essere degustate insieme a un buon calice di vino.

L'itinerario enogastronomico di Calici nel Borgo Antico si configurerà come un vero e proprio viaggio tra i vitigni autoctoni della nostra regione, profondamente diversi fra loro per caratteristiche ampelografiche e viticole, capaci di creare un sottile gioco di richiami sensoriali, dal Gargano al Salento.


Tornerà ad animare anche questa edizione la musica di band e giovani musicisti, che accompagneranno con le loro note i visitatori nell'itinerario enogastronomico di Calici nel Borgo Antico per le tre serate. Delle visite guidate pensate per l'occasione permetteranno inoltre di scoprire le bellezze storico-architettoniche e i tesori nascosti del centro storico biscegliese, tra i più grandi di Puglia. Ogni sera l'itinerario varierà in base anche alle richieste e alle curiosità del partecipanti. Il punto di incontro è alle ore 19.00 in piazza Margherita di Savoia.

I ticket per le degustazioni di vino sono acquistabili direttamente in loco nelle tre serate. Calici nel Borgo Antico è organizzato da Associazione Borgo Antico, con il patrocinio di Comune di Bisceglie, Provincia Bat, Confcommercio Bisceglie, Assolocali, Assessorato all'Agricoltura della Regione Puglia e Ministero dell'agricoltura e della sovranità alimentare.
  • eventi
Altri contenuti a tema
Giovanni Vurchio (PD) incontra gli operatori del commercio ambulante Giovanni Vurchio (PD) incontra gli operatori del commercio ambulante "Un momento di ascolto vero, ricco di testimonianze, proposte e riflessioni"
Elezioni Regionali 2025, i candidati BAT a sostegno di Ada Donno Attualità Elezioni Regionali 2025, i candidati BAT a sostegno di Ada Donno La lista completa delle candidature
Groupintown premiata da MSC Crociere come Miglior Agenzia d’Italia Groupintown premiata da MSC Crociere come Miglior Agenzia d’Italia L’agenzia di Trani conquista per la terza volta consecutiva il premio il “Best General Production”
Il trattamento dell’autore di reato infermo di mente socialmente pericoloso fra recovery e necessità di contenimento Il trattamento dell’autore di reato infermo di mente socialmente pericoloso fra recovery e necessità di contenimento Il convegno promosso dal Metropolis Group si è svolto in Palazzo Dogana a Foggia
Talento in Scena: workshop di recitazione avanzata Talento in Scena: workshop di recitazione avanzata Con i docenti Claudia Lerro, Ivana Lotito e Paolo Strippoli
Da Margherita a Barletta: grande successo per il "Cammino del sale" Attualità Da Margherita a Barletta: grande successo per il "Cammino del sale" La terza edizione conquista numerosi cittadini
Michela Marzano torna alle Vecchie Segherie Mastrototaro Michela Marzano torna alle Vecchie Segherie Mastrototaro Il 21 ottobre la scrittrice presenta “Qualcosa che brilla”
Le Vecchie Segherie Mastrototaro accolgono Roberta Recchia Le Vecchie Segherie Mastrototaro accolgono Roberta Recchia Il 17 ottobre l’autrice sarà a Bisceglie con “Io che ti ho voluto così bene”
2 novembre 2025, le celebrazioni a Barletta
31 ottobre 2025 2 novembre 2025, le celebrazioni a Barletta
L'Ambulatorio Popolare di Barletta: «Basta, non siamo un immondezzaio. Commettete un illecito»
31 ottobre 2025 L'Ambulatorio Popolare di Barletta: «Basta, non siamo un immondezzaio. Commettete un illecito»
Prima Categoria: Etra Barletta a caccia dei tre punti a Zapponeta
31 ottobre 2025 Prima Categoria: Etra Barletta a caccia dei tre punti a Zapponeta
Barletta città di mare, una conferenza nella sala della chiesa di San Michele
31 ottobre 2025 Barletta città di mare, una conferenza nella sala della chiesa di San Michele
Fino a domenica il cimitero di Barletta sarà aperto con orario continuato
30 ottobre 2025 Fino a domenica il cimitero di Barletta sarà aperto con orario continuato
Sit-in per Giuseppe Di Bari, «continuiamo a costruire il cambiamento che sogniamo»
30 ottobre 2025 Sit-in per Giuseppe Di Bari, «continuiamo a costruire il cambiamento che sogniamo»
Aggressione agenti Polizia locale, Memeo e Antonucci: «Indignazione per un episodio inaccettabile»
30 ottobre 2025 Aggressione agenti Polizia locale, Memeo e Antonucci: «Indignazione per un episodio inaccettabile»
Tonia Spina presenta la sua ricandidatura al Consiglio Regionale in Fratelli d'Italia
30 ottobre 2025 Tonia Spina presenta la sua ricandidatura al Consiglio Regionale in Fratelli d'Italia
Giovanni Vurchio (PD) incontra gli operatori del commercio ambulante
30 ottobre 2025 Giovanni Vurchio (PD) incontra gli operatori del commercio ambulante
Tupputi e Lobuono a Barletta per le Regionali 2025
30 ottobre 2025 Tupputi e Lobuono a Barletta per le Regionali 2025
© 2001-2025 BarlettaViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
BarlettaViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.