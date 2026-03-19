Robert Schumann: a Barletta un concerto-racconto con Elisabetta Pani

Il Presidio del Libro di Barletta, l'Associazione Culturale "LettidiPiacere" in collaborazione con l'Associazione "Amici della Musica Mauro Giuliani" in anteprima della ventesima edizione del "Barletta Piano Festival" presentano: "Robert Schumann – Una musica letteraria" (Florestano Edizioni) l'autrice Elisabetta Pani dialoga con Livio Costarella giornalista, critico musicale della Gazzetta del Mezzogiorno interventi musicali di Elisabetta Pani al pianoforte letture recitate di Totò Onnis.L'evento, è in programma, con ingresso libero, venerdì 20 marzo 2026 alle ore 19:00 nell'elegante e prestigiosa sede di AStare in via Geremia Di Scanno 32 a Barletta.Iniziativa della Regione Puglia, Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e valorizzazione del territorio."Robert Schumann – Una musica letteraria" analizza in modo approfondito i rapporti tra Schumann e la letteratura grazie anche alla traduzione di testi, sino ad ora inediti in lingua italiana, che inquadrano in modo nuovo e multidisciplinare lo Schumann lettore e scrittore, illustrando le interconnessioni di Schumann e Jean Paul, Hoffmann e altri grandi scrittori come Schlegel, Hebbel, Shelley, Goethe.Il giornalista Livio Costarella dialogherà con l'autrice dei legami tra le opere di Schumann e il mondo letterario, alla ricerca di similitudini non solo nei titoli di ispirazione poetica, ma anche nelle modalità di costruzione dell'opera d'arte scoprendo, inoltre, una versione inedita del musicista come poeta e romanziere.Elisabetta Pani, pianista e docente di pianoforte al Conservatorio di Bari, eseguirà alcune celebri pagine per pianoforte solo del compositore alternandosi con la recitazione, di brani di Jean Paul, Schlegel, Hoffmann, dell'attore Totò Onnis.