A Barletta Natale di solidarietà: domani la conclusione del progetto “Letterine di Natale Solidali”

Si conclude domani a Barletta il progetto "Letterine di Natale Solidali" promosso dalla Fondazione Tatò Paride per l'Italia, in collaborazione con la Cooperativa sociale #Work-Aut Lavoro & Autismo, che si occupa di inclusione e inserimento lavorativo dei ragazzi autistici, e Coop master Coop Alleanza 3.0.Dopo il successo della prima edizione a Barletta, quest'anno l'iniziativa si è estesa con grande riscontro anche a Bari, trasformando il Natale in un'occasione di solidarietà e inclusione condivisa tra le due città.Un appuntamento che unisce festa, condivisione e inclusione.Venerdì 19 dicembre, dalle 18 alle 19, presso il Supermercato Coop di via Sant'Antonio a Barletta, si svolgerà la conclusione del progetto giunto alla seconda edizione con la premiazione delle letterine, consegnate dai bambini in Corso Vittorio Emanuele II, nei pressi del Colosso, lo scorso 13 dicembre. Qui i più piccoli erano stati protagonisti, invitati a scrivere una speciale letterina a Babbo Natale accompagnata da un "desiderio solidale" di carattere ambientale, sociale o solidaristico. L'evento era stato arricchito da dolci offerti dalla Fondazione Tatò Paride e attività ludiche curate da animatori professionisti - tra palloncini modellabili e postazioni truccabimbi – per rendere l'atmosfera ancora più gioiosa.Una giuria composta dai ragazzi della Cooperativa sociale #Work-Aut Lavoro & Autismo, che si occupa di inclusione e inserimento lavorativo dei ragazzi autistici, decreterà le dieci letterine più significative, premiando venerdì 19 dicembre i piccoli autori con giochi di società.«Sono stati il talento, la dedizione, la passione per il lavoro e il temperamento di questi straordinari ragazzi, che contribuiscono con un contratto di prestazione occasionale in alcuni dei nostri punti vendita, a suscitare in noi il desiderio di ripetere l'esperienza dello scorso anno a Barletta e di estenderla al capoluogo della Puglia» ha dichiarato la dottoressa Francesca Tatò, presidente della Fondazione Tatò Paride per l'Italia.La Fondazione Tatò Paride per l'Italia non è nuova a iniziative di sostegno e solidarietà. Con l'intento di offrire opportunità concrete a chi si trova in condizioni di bisogno e di sofferenza, utilizzando risorse ed esperienze, e sostenendo idee, progetti ed iniziative sociali. Costituita nel 2020, in pieno lockdown, la fondazione è nata dalla convinzione di tutta la famiglia Tatò, del capostipite Bartolo, amministratore unico, assieme alla moglie Maria e ai figli Paride, Domenico e Francesca, che da quasi 50 anni guida l'azienda Tatò Paride spa, operante nella grande distribuzione organizzata e Master Franchising di Coop Alleanza 3.0, per la quale gestisce l'insegna e la commercializzazione dei prodotti Coop in Puglia e Basilicata con una rete composta da oltre 160 punti vendita tra diretti ed affiliati. La Tatò opera, inoltre, sempre in Puglia e Basilicata, con l'insegna di proprietà Alter Supermercati e gestisce 6 Cash & Carry ad insegna ItalyCash.