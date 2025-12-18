Letterine di Natale Solidali
Letterine di Natale Solidali
Speciale

A Barletta Natale di solidarietà: domani la conclusione del progetto “Letterine di Natale Solidali”

Un'iniziativa che mette al centro i bambini con il coinvolgimento dei ragazzi autistici di #Work Aut

Barletta - giovedì 18 dicembre 2025 14.37 Comunicato Stampa
Si conclude domani a Barletta il progetto "Letterine di Natale Solidali" promosso dalla Fondazione Tatò Paride per l'Italia, in collaborazione con la Cooperativa sociale #Work-Aut Lavoro & Autismo, che si occupa di inclusione e inserimento lavorativo dei ragazzi autistici, e Coop master Coop Alleanza 3.0.

Dopo il successo della prima edizione a Barletta, quest'anno l'iniziativa si è estesa con grande riscontro anche a Bari, trasformando il Natale in un'occasione di solidarietà e inclusione condivisa tra le due città.

Un appuntamento che unisce festa, condivisione e inclusione.

Venerdì 19 dicembre, dalle 18 alle 19, presso il Supermercato Coop di via Sant'Antonio a Barletta, si svolgerà la conclusione del progetto giunto alla seconda edizione con la premiazione delle letterine, consegnate dai bambini in Corso Vittorio Emanuele II, nei pressi del Colosso, lo scorso 13 dicembre. Qui i più piccoli erano stati protagonisti, invitati a scrivere una speciale letterina a Babbo Natale accompagnata da un "desiderio solidale" di carattere ambientale, sociale o solidaristico. L'evento era stato arricchito da dolci offerti dalla Fondazione Tatò Paride e attività ludiche curate da animatori professionisti - tra palloncini modellabili e postazioni truccabimbi – per rendere l'atmosfera ancora più gioiosa.

Una giuria composta dai ragazzi della Cooperativa sociale #Work-Aut Lavoro & Autismo, che si occupa di inclusione e inserimento lavorativo dei ragazzi autistici, decreterà le dieci letterine più significative, premiando venerdì 19 dicembre i piccoli autori con giochi di società.

«Sono stati il talento, la dedizione, la passione per il lavoro e il temperamento di questi straordinari ragazzi, che contribuiscono con un contratto di prestazione occasionale in alcuni dei nostri punti vendita, a suscitare in noi il desiderio di ripetere l'esperienza dello scorso anno a Barletta e di estenderla al capoluogo della Puglia» ha dichiarato la dottoressa Francesca Tatò, presidente della Fondazione Tatò Paride per l'Italia.

La Fondazione Tatò Paride per l'Italia non è nuova a iniziative di sostegno e solidarietà. Con l'intento di offrire opportunità concrete a chi si trova in condizioni di bisogno e di sofferenza, utilizzando risorse ed esperienze, e sostenendo idee, progetti ed iniziative sociali. Costituita nel 2020, in pieno lockdown, la fondazione è nata dalla convinzione di tutta la famiglia Tatò, del capostipite Bartolo, amministratore unico, assieme alla moglie Maria e ai figli Paride, Domenico e Francesca, che da quasi 50 anni guida l'azienda Tatò Paride spa, operante nella grande distribuzione organizzata e Master Franchising di Coop Alleanza 3.0, per la quale gestisce l'insegna e la commercializzazione dei prodotti Coop in Puglia e Basilicata con una rete composta da oltre 160 punti vendita tra diretti ed affiliati. La Tatò opera, inoltre, sempre in Puglia e Basilicata, con l'insegna di proprietà Alter Supermercati e gestisce 6 Cash & Carry ad insegna ItalyCash.
  • eventi
Altri contenuti a tema
Christmas Gala dell’Ordine degli Ingegneri: medaglia d'oro a tre barlettani Attualità Christmas Gala dell’Ordine degli Ingegneri: medaglia d'oro a tre barlettani Una serata per celebrare la professione e i colleghi con 50 anni di iscrizione
A Barletta una giornata di formazione per gli operatori del settore Nefrologia e Dialisi Attualità A Barletta una giornata di formazione per gli operatori del settore Nefrologia e Dialisi Il programma completo del 19 dicembre
La magia del Natale arriva in Piazza Plebiscito con il "Paniere Natalizio del Sabato" - FOTO Eventi La magia del Natale arriva in Piazza Plebiscito con il "Paniere Natalizio del Sabato" - FOTO Le attività e bancarelle dell’Ambulatorio Popolare tra artigianato, cultura, condivisione e tradizione
“Il Natale dell’Umanità”: le nuove attività gratuite del Teatro Fantàsia Eventi “Il Natale dell’Umanità”: le nuove attività gratuite del Teatro Fantàsia Il programma completo della rassegna
"Cultural", il Festival della cultura alimentare italiana fa tappa a Barletta "Cultural", il Festival della cultura alimentare italiana fa tappa a Barletta In programma il 20 e 21 dicembre
“Pizza d’Amare”: il viaggio del Maestro pizzaiolo Paolo Paolillo premiato ad Alghero in Pizza 2025 Attualità “Pizza d’Amare”: il viaggio del Maestro pizzaiolo Paolo Paolillo premiato ad Alghero in Pizza 2025 La prima posizione nella categoria ‘La Pizza che Racconta…’ con il mix di sapori ed emozioni della sua vita tra Barletta e Sardegna
“L’apparenza inganna”: la serata conclusiva del progetto contro le truffe agli anziani Attualità “L’apparenza inganna”: la serata conclusiva del progetto contro le truffe agli anziani Grade partecipazione da parte della comunità barlettana
Barletta celebra la giornata mondiale della filosofia per la terza edizione consecutiva Eventi Barletta celebra la giornata mondiale della filosofia per la terza edizione consecutiva L’allegoria della caverna tra riflessioni attuali e performance artistiche
Coalizione Civica: «La destra si sgretola su Piano Casa e Zone B5 ma continuiamo a tenere alta la guardia»
18 dicembre 2025 Coalizione Civica: «La destra si sgretola su Piano Casa e Zone B5 ma continuiamo a tenere alta la guardia»
Il giovane docente Giacomo Colaprice presenta: "La Resistenza dimenticata del Sud Italia. I fatti di Barletta’’
18 dicembre 2025 Il giovane docente Giacomo Colaprice presenta: "La Resistenza dimenticata del Sud Italia. I fatti di Barletta’’
Al via il torneo nazionale di calcio a 5, "La Disfida di Natale 2025 "
18 dicembre 2025 Al via il torneo nazionale di calcio a 5, "La Disfida di Natale 2025"
"Cene della Solidarietà ", anche a Barletta l'iniziativa solidale di Maiora
18 dicembre 2025 "Cene della Solidarietà", anche a Barletta l'iniziativa solidale di Maiora
Consiglio comunale urbanistica, Mazzarisi: «Sorprendente come il sindaco addebiti all'opposizione lo stop al Piano Casa
18 dicembre 2025 Consiglio comunale urbanistica, Mazzarisi: «Sorprendente come il sindaco addebiti all'opposizione lo stop al Piano Casa
Raccolta giocattoli per i bimbi in Ucraina: encomio per i barlettani Cristallo e Salerno
18 dicembre 2025 Raccolta giocattoli per i bimbi in Ucraina: encomio per i barlettani Cristallo e Salerno
Arci Cafiero, continua la rassegna "Cartellate 3D " a Barletta
18 dicembre 2025 Arci Cafiero, continua la rassegna "Cartellate 3D" a Barletta
Strada per Sergio Ramelli, Stella Mele: «Condivido le sollecitazioni dell’Osservatorio»
18 dicembre 2025 Strada per Sergio Ramelli, Stella Mele: «Condivido le sollecitazioni dell’Osservatorio»
"Il dono di Luca ", concerto benefico a favore della ricerca scientifica a Barletta
18 dicembre 2025 "Il dono di Luca", concerto benefico a favore della ricerca scientifica a Barletta
Prodezze, polemiche, feste, rimonte e contestazioni. La storia di Barletta-Nardò
18 dicembre 2025 Prodezze, polemiche, feste, rimonte e contestazioni. La storia di Barletta-Nardò
© 2001-2025 BarlettaViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
BarlettaViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.