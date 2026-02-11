Libro
A Barletta la presentazione del libro "Nel mezzo" di Federico Peloso

In programma domani 12 febbraio

Barletta - mercoledì 11 febbraio 2026 Comunicato Stampa
Il Presidio del Libro di Barletta e l'Associazione Culturale "LettidiPiacere" presentano: "Nel mezzo" di Federico Peloso. L'autore dialoga con Pippo Bevilacqua. L'evento, è in programma, con ingresso libero, giovedì 12 febbraio 2026 alle ore 19:00 nell'elegante e prestigiosa sede di AStare in via Geremia Di Scanno 32 a Barletta.

Trovarsi a un punto morto della propria esistenza, soffocati da aspettative altrui e da sogni infranti, significa affrontare il dolore del fallimento, guardare in faccia i propri limiti e decidere se essere soltanto uno spettatore della propria vita o tentare di risalire. Enrico, giovane avvocato insoddisfatto, è bloccato in un immobilismo che lo costringe a fare i conti con il peso della sua famiglia, le convenzioni sociali e la mentalità della provincia che si attacca all'anima. In un altalenarsi di scelte sbagliate e tentativi di redenzione, cercherà di analizzare le origini delle sue angosce, scavando a fondo del suo Io più interiore per far emergere una tristezza insita che non vuole saperne di abbandonarlo. Sarà l'isolamento, il confronto con il passato e un nuovo cammino da intraprendere a indicargli che, forse, il primo passo non è tanto trovare la destinazione giusta, quanto avere il coraggio di lasciare il porto. Un viaggio interiore fatto di fallimenti e piccoli traguardi, dove il cambiamento non è mai definitivo, ma sempre necessario.

Federico Peloso è nato ad Andria nel 1994. Dopo aver conseguito la maturità classica, si laurea in Giurisprudenza presso l'Università "Aldo Moro" di Bari e, nel 2021, si abilita all'esercizio della professione forense. Attualmente, lavora come funzionario nella Pubblica amministrazione. Iniziativa della Regione Puglia, Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e valorizzazione del territorio.
