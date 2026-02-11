A Barletta la presentazione del libro "Nel mezzo" di Federico Peloso

Il Presidio del Libro di Barletta e l'Associazione Culturale "LettidiPiacere" presentano:diL'autore dialoga conL'evento, è in programma, con ingresso libero,2026 alle ore 19:00 nell'elegante e prestigiosa sede diin via Geremia Di Scanno 32 a Barletta.Trovarsi a un punto morto della propria esistenza, soffocati da aspettative altrui e da sogni infranti, significa affrontare il dolore del fallimento, guardare in faccia i propri limiti e decidere se essere soltanto uno spettatore della propria vita o tentare di risalire. Enrico, giovane avvocato insoddisfatto, è bloccato in un immobilismo che lo costringe a fare i conti con il peso della sua famiglia, le convenzioni sociali e la mentalità della provincia che si attacca all'anima. In un altalenarsi di scelte sbagliate e tentativi di redenzione, cercherà di analizzare le origini delle sue angosce, scavando a fondo del suo Io più interiore per far emergere una tristezza insita che non vuole saperne di abbandonarlo. Sarà l'isolamento, il confronto con il passato e un nuovo cammino da intraprendere a indicargli che, forse, il primo passo non è tanto trovare la destinazione giusta, quanto avere il coraggio di lasciare il porto. Un viaggio interiore fatto di fallimenti e piccoli traguardi, dove il cambiamento non è mai definitivo, ma sempre necessario.è nato ad Andria nel 1994. Dopo aver conseguito la maturità classica, si laurea in Giurisprudenza presso l'Università "Aldo Moro" di Bari e, nel 2021, si abilita all'esercizio della professione forense. Attualmente, lavora come funzionario nella Pubblica amministrazione. Iniziativa della Regione Puglia, Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e valorizzazione del territorio.