A Barletta interventi di ammodernamento e allargamento del piano viabile

S.P. 2 – Completamento dei lavori della viabilità di servizio nell'ambito dei lavori di ammodernamento/allargamento del piano viabile e realizzazione della viabilità di servizio dal KM 52+285 AL KM 62+598 – SVINCOLO S.P. 22 (EX S.P. 12) per BARLETTA – USCITA MONTEGROSSO AL KM 58+600 Lotto 1: (EX S.P. 141) Lavori di ammodernamento, adeguamento normativo, messa in sicurezza del piano viabile e riqualificazione della segnaletica verticale dal KM 33.520 AL KM 44.470 Lotto 2: N.S.A. 368 (ASTA DI BARLETTA SUD) Intervento di messa in sicurezza del piano viabile, riqualificazione della segnaletica verticale e dei dispositivi di ritenuta laterali (GUARDRAIL) Lotto 3: Lavori di recupero e risanamento conservativo della S.P.1 (ex S.P.130) "Trani-Andria" dal km 6+000 al km 8+745 a tratti saltuari Lotto 4: Lavori di recupero e risanamento conservativo della S.P.2 (ex S.P.231) "Andriese - Coratina" dal km 39+600 al km 43+000 a tratti saltuari Lotto 5: Lavori di recupero e risanamento conservativo della S.P.33 (ex S.P.13)"Andria-Bisceglie" dal km 0+000 al km 15+185 a tratti saltuari Lotto 6: Interventi per l'annualità 2020-2024 - Intervento di recupero e risanamento conservativo dell'opera d'arte ubicata sulla S.P. 2 AL KM 41+505 (AGRO DI ANDRIA) Lotto 7: Intervento di recupero e risanamento conservativo delle opere d'arte ubicate sulle NSA n.368 NSA

n.369 NSA n.370 Lotto 8: S.P.13 (ex S.P.62) Intervento di messa in sicurezza del piano viabile, riqualificazione della segnaletica verticale e dei dispositivi di ritenuta laterali (guard rail) a tratti saltuari

Il Presidente della Provincia di Barletta Andria Trani, Bernardo Lodispoto, comunica che nell'anno 2025 saranno avviate procedure di gara per lavori nel, sul territorio dell'intera Provincia BAT, per un ammontare di, come di seguito specificato:- attivate n. 36 gare per progettazioni riferite a finanziamenti Ministeriali per gli anni 2024-2027 per un totale diDi queste sono state assegnate e avviate le fasi di progettazione per n. 10 interventi,