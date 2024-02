Volley femminile, Serie D: A.S.D. Volley Barletta è alle final four di Coppa Puglia

Pomeriggio da incorniciare quello di sabato 3 febbraio per l'A.S.D. Volley Barletta, che nel primo pomeriggio vince agevolmente contro Pallavolo Massafra nella gara valevole per i quarti di finale di Coppa Puglia e centra un traguardo storico.Dopo ben undici anni, infatti, una squadra barlettana torna alle final four di Coppa Puglia, dopo la vittoria proprio della A.S.D. Volley Barletta nel 2013.Mister Giacinto Dinoia, primo allenatore della squadra, esprime tutta la sua soddisfazione: "Abbiamo centrato un risultato storico, le ragazze hanno espresso un gioco ineccepibile portando a casa il risultato e la qualificazione, ma c'è tanta strada da fare. Le nostre avversarie delle Final Four saranno Oria, Primadonna Bari e Maglie, tutte temibili e parimenti contendenti al titolo, faremo di tutto per prepararci al meglio alle finali che si terranno il 30 Marzo. Ho espresso all'associazione la ferma volontà di organizzare l'evento proprio qui a Barletta, sarebbe un'occasione d'oro per dimostrare quanto la nostra città ha da offrire; vedremo se la nostra candidatura sarà accettata dalla Federazione".Archiviato questo importante successo, l'A.S.D. Volley Barletta si prepara alla prossima gara, valevole per la 15ª giornata di fase regolare di Serie D, che si terrà