Volley femminile, Playoff serie D: A.S.D. Volley Barletta vince ancora

Ancora una vittoria, stavolta molto più sudata, per l'A.S.D. Volley Barletta, che nel tardo pomeriggio di sabato in trasferta si è imposta per 2 – 3 contro l'ASDAM Pegaso Molfetta.Una partita emozionante senza esclusione di colpi quella delle biancorosse, che hanno dovuto affrontare un match estenuante contro un avversario caparbio e mai domo.Il primo set si chiude in favore delle padrone di casa, nonostante l'infortunio alla caviglia dell'alzatrice titolare Enrica Danese a cui vanno gli auguri per una pronta guarigione.Volley Barletta, capolista, decide di reagire alla prima frazione sfoderando tutte le sue armi, conquistano meritatamente con ampio parziale il secondo set e il terzo set.Le padrone di casa molfettesi, che sembravano alle corde, nel quarto set sfoderano una prestazione grintosa, difendendo qualsiasi soluzione di attacco barlettana, portando a casa la frazione e portando il punteggio sul 2 pari.Arrivati al tie break, le biancorosse salgono in cattedra, con delle fasi di break point devastanti che non lasciano alle padrone di casa alcuna speranza. Il quinto e ultimo set si chiude sul netto punteggio di 5 – 15.Di questo match rimane la consapevolezza per la Volley Barletta di poter reagire in ogni situazione, contro un avversario di altissimo livello che ha contribuito ad offrire al pubblico un grade spettacolo. Proprio al pubblico biancorosso vanno ancora una volta i ringraziamenti della dirigenza: i sostenitori barlettani macinano chilometri ogni weekend per sostenere e spronare le loro beniamine.Archiviata la pratica Molfetta, inizia una delle settimane più attese dell'anno, ovvero quella delle Final Four di Coppa Puglia. La prestigiosa competizione regionale vedrà Volley Barletta non solo come protagonista in campo come semifinalista, ma anche come organizzatrice dell'evento.Il programma delle semifinali e della Finale sarà il seguente:Semifinale 1: FARINA AUTOMOBILI ORIA - A.S.D. VOLLEY BARLETTASemifinale 2: LITOS NEW VOLLEY MAGLIE - PRIMADONNA BARISabato 30/03/2024 ore 11:00 presso PalaDisfida Mario Borgia – BARLETTA;Finale: Sabato 30/03/2024 ore 17:00 presso Palestra Liceo Scientifico "Cafiero" – BARLETTA.