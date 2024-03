L'A.S.D. Volley Barletta ospiterà le Final Four di Coppa Puglia il 30 marzo

Dopo la chiusura del Palamarchiselli sembrava impossibile, ma la dirigenza biancorossa è riuscita sia a soddisfare tutti i requisiti necessari, sia ad espletare l'iter burocratico per poter organizzare e ospitare le Final Four di Coppa Puglia Serie D 2024.Dopo ben 11 anni torna in terra barlettana la prestigiosa competizione regionale che era stata organizzata per l'ultima volta proprio da Volley Barletta nel 2013, edizione per altro vinta dal sodalizio.Le due strutture identificate per lo svolgimento delle Semifinali sono il Palaborgia e il Liceo Scientifico "C. Cafiero", che ospiterà anche la Finale. La palestra di quest'ultimo è diventata la nuova casa per le biancorosse a seguito della chiusura del Palamarchiselli, ed è stata omologata a tempo di record dalla Federazione Italiana Pallavolo, comitato regionale Puglia, a cui vanno i ringraziamenti per la celerità.Inoltre, grazie all'intervento dell'Assessore allo Sport del Comune di Barletta Marcello Degennaro, si è provveduto ad altrettanto tempo di record all'estensione di concessione della palestra provinciale del Liceo Scientifico Cafiero, unitamente alla celerità e la messa a disposizione da parte della Dirigente Scolastica Professoressa Diviccaro e del Consiglio d'istituto al completo. Il lavoro sinergico di più istituzioni funge da catalizzatore per l'organizzazione di eventi sportivi straordinari come questi, accelerando in maniera significativa iter burocratici inspiegabilmente lunghi e complessi, rinnovando la speranza che nella città di Barletta ancora molto si possa fare per lo Sport.L'ultimo, ma non per importanza, ringraziamento va ad A.S.C.D. Europa Bari, che aiuterà con il proprio staff nella logistica e nell'organizzazione della prima semifinale che si svolgerà al Palaborgia.Il programma delle semifinali e della Finale sarà il seguente:Semifinale 1: LITOS NEW VOLLEY MAGLIE - PRIMADONNA BARI Sabato 30/03/2024 ore 11:00 presso Paladisfida Mario Borgia – BARLETTA;Semifinale2: FARINA AUTOMOBILI ORIA - A.S.D. VOLLEY BARLETTA Sabato 30/03/2024 ore 11:00 presso Palestra Liceo Scientifico "Cafiero" – BARLETTA.Finale: Sabato 30/03/2024 ore 17:00 presso Palestra Liceo Scientifico "Cafiero" – BARLETTA.