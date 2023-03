Seconda Categoria: Audace Barletta (per ora) aritmeticamente ai playoff. Etra quasi

Campionato di Seconda Categoria Puglia – risultati 19esima giornata

Classifica Girone A

29 foto Audace-Castelluccio

Primo verdetto parziale già emesso all'alba di marzo nel girone A di Seconda Categoria pugliese. Travolgendo per 8-0 il Castelluccio dei Sauri con doppiette di Di Noia, Tupputi e De Lorenzo, e reti di Peschechera e Quaquarelli, a sette gare dal termine della stagione regolare, l'Audace Barletta porta il suo vantaggio sulle quarte classificate a ventitrè lunghezze. Un distacco ormai non più colmabile dall'Atletico Apricena terzo in classifica in giù che qualifica aritmeticamente i ragazzi di mister Larosa almeno per la finale play-off. Un traguardo ormai prossimo anche per l'Etra Vancouver Barletta, che al "Madre Pietra Stadium" di Apricena ha letteralmente spianato il malcapitato Atletico sotto il peso delle sei reti messe a segno da Palmitessa, Tumolo (doppietta per entrambi), Parente e Diviccaro. Sei reti messe a segno così, tanto per chiarire quale sia al momento la grande favorita ai playoff.Il programma della prossima giornata del campionato di Seconda Categoria pugliese vede l'Audace di scena ancora al "Manzi-Chiapulin" contro l'Elce di Deliceto, e l'Etra in altura a Monte Sant'Angelo contro l'Accademia.Un turno, con tutto il rispetto per gli avversari, decisamente abbordabile per Audace ed Etra. Un turno che (nell'attesa della disputa dei playoff) con ogni probabilità decreterà la matematica promozione in Prima Categoria di almeno una delle due compagini barlettane.Atletico Apricena –0-6;– Castelluccio dei Sauri 8-0;Elce Deliceto – Audax San Severo 3-0; La Torittese – Sporting Manfredonia 0-1;Maracanà San Severo – Accademia Calcio Monte Sant'Angelo 1-0;Real Olimpia Terlizzi – Grumese 3-0; Uniti per Cerignola – Bitetto 2-2punti 53;53; Atletico Apricena 33; Maracanà San Severo e Real Olimpia Terlizzi 32; Bitetto 31; Grumese 29; Uniti per Cerignola 24; Accademia Calcio Monte Sant'Angelo 23; Elce Deliceto 20; Sporting Manfredonia 15; La Torittese 14; Castelluccio dei Sauri 11; Audax San Severo 8.