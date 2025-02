Prima Categoria - pari con recriminazioni per l’Etra Barletta

Ancora un pari, il secondo consecutivo, per l'Etra Barletta, questa volta sul campo dell'Audace Cagnano, squadra in lotta per la permanenza in Prima Categoria.Ma se il pari interno con l'Olimpia Bitonto era da considerarsi tutto sommato giusto, tante sono le recriminazioni per la squadra di Antonio Maino per questo 2-2 ottenuto in terra garganica, in primis per essersi fatta per due volte riagguantare da situazione di vantaggio. E poi ci sarebbe da considerare la controversa e forse discutibile direzione arbitrale del signor Palumbo della sezione di Foggia, soprattutto in occasione della rete del primo pareggio dei garganici firmata da Antonio Del Conte, dopo che l'Etra si era portata in vantaggio con una rete di Michele Bollino.Ad essere sotto accusa, il fatto che la palla calciata da Del Conte, dopo aver sbattuto sulla traversa, pare essere a tutti gli effetti rimbalzata al di fuori della linea di porta. Di parere diverso invece l'arbitro, che ha indicato il centro del campo convalidando la rete del pareggio all'Audace Cagnano.Subito il controverso gol del pareggio, l'Etra si è nuovamente gettata avanti alla ricerca del vantaggio, gol che riesce a trovare grazie al solito Marco Caputo.Trovata la rete del 2-1 l'Etra continua a premere allo scopo di chiudere definitivamente i giochi, ma ancora una volta i propositi bellicosi della banda Maino finiscono col cozzare contro le discusse decisioni del direttore di gara, il quale in un paio di occasioni sorvola su due interventi piuttosto dubbi avvenuti in area del Cagnano ai danni degli avanti barlettani.Finisce che i padroni di casa trovano la rete del secondo pareggio grazie a una rete di Michele Del Conte che fissa lo score sul punteggio sul 2-2 che sarà anche il risultato finale della partita.Che dire, un pari che lascia indubbiamente l'amaro in bocca ai ragazzi dell'Etra, che mancano così l'occasione per scavalcare al quinto posto lo Sporting Manfredonia, sconfitto per 2-1 sul campo dell'Olimpia Bitonto nell'anticipo di sabato.Per quanto riguarda le posizioni di vertice nel girone A di Prima Categoria Puglia, continua l'avvincente duello a distanza tra Canusium e Atletico Gargano, con i rossoblu canosini che hanno avuto facilmente la meglio sul Real San Giovanni (4-0, con a segno anche l'ex Audace Barletta Fabio Costantino Di Noia), e i garganici di mister Sollitto usciti vincitori per 3-1 dal campo dello Sporting Apricena.Per quanto riguarda le altre inseguitrici, da segnalare il ritorno alla vittoria della Virtus San Ferdinando, che ha superato per 3-0 il Triggiano grazie alle reti made in Barletta di Michele Palmitessa (doppietta) e di Ruggiero Delorenzo.Successo anche per l'Atletico Apricena, che consolida il suo brillante quarto posto andando a vincere per 1-0 sul campo dell'Uniti per Cerignola.Torna infine al successo in trasferta l'Ideale Bari, che ha la meglio per 1-0 al "Ricciardelli" sulla Gioventù San Severo.Prossimo impegno per l'Etra Barletta, sabato pomeriggio alle ore 15:00 al "Madre Pietra Stadium" contro l'Atletico Apricena, per un confronto a tutti gli effetti decisivo per le ambizioni playoff degli uomini di Antonio Maino, che pur con il controverso pari di Cagnano Varano, a sei giornate dalla fine del campionato hanno raggiunto l'aritmetica certezza della permanenza in Prima Categoria, vale a dire il principale obiettivo stagionale. Un risultato enorme, viste le premesse della scorsa estate.