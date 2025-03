Prima Categoria: l’Etra vince a tavolino

E' una brutta pagina di calcio, quella che si è scritta domenica pomeriggio al Manzi-Chiapulin in occasione della partita valevole per il girone A di Prima Categoria Puglia tra l'Etra Barletta e lo Sporting di Manfredonia.L'episodio incriminato è avvenuto intorno al 20' del secondo tempo, sul punteggio di 1-0 per l'Etra, grazie a un gran gol di Andrea Lacerenza, quando il direttore di gara, dopo aver espulso due calciatori ospiti, ha sospeso la gara a causa del comportamento aggressivo e minaccioso della squadra ospite.Ovviamente riportiamo tutto questo nell'attesa dell'annunciato comunicato da parte dello Sporting Manfredonia, oltre che ovviamente delle decisioni del giudice sportivo territoriale.Ricordiamo inoltre che siamo aperti ad ogni eventuale replica da parte della società sipontina.Tornando al calcio giocato, detto che con questa vittoria decretata a tavolino l'Etra Barletta raggiunge al quinto posto proprio lo Sporting di Manfredonia, a quattro giornate dalla fine della regular season, la classifica del girone A di Prima Categoria vede ancora in testa il Canusium, che vincendo per 2-0 sul campo dello Sporting Apricena, mantiene a +3 il vantaggio sull'Atletico Gargano, anch'esso vittorioso per 2-0 in trasferta sul campo della Gioventù San Severo.E vince per 2-0 sul campo dell'Olimpia Bitonto anche l'Atletico di Apricena terzo in classifica: stesso punteggio con il quale la Virtus San Ferdinando ha avuto la meglio sul Real San Giovanni, squadra da domenica pomeriggio aritmeticamente retrocessa in Seconda Categoria.Da segnalare poi il mezzo passo falso del Triggiano, fermato sul 2-2 sul campo dell'Uniti per Cerignola.Importantissimo successo infine dell'Audace Cagnano, che batte per 1-0 l'Ideale Bari, ma soprattutto allunga a +3 il proprio vantaggio sulla zona calda della classifica.