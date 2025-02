Prima Categoria: l’Etra Barletta vince anche a San Severo

Terza vittoria consecutiva per l'Etra Barletta, che viola il campo della Gioventù San Severo grazie a un gol su rigore del solito Marco Caputo, e che a questo punto conferisce ancor più autorevolezza alla propria candidatura per un posto finale in zona playoff.Un traguardo, a partire da noi, ritenuto dai più impensabile alla vigilia di questa stagione vista la rocambolesca salvezza della scorsa stagione e visti gli accadimenti estivi a livello sia di società che di rosa.Un obiettivo divenuto via via sempre più concreto, in merito al quale i ragazzi di Antonio Maino hanno ora il dovere di provarci, anche in considerazione di un calendario, di qui a fine campionato, che riserva ai biancorossi avversari insidiosi ma non certo imbattibili. Un calendario dove agli estremi rappresentati dall'Atletico Gargano secondo in classifica (di scena al Manzi-Chiapulin all'ultima giornata) e dal Real San Giovanni ultimo con soli due punti, si aggiungono i confronti casalinghi con Olimpia Bitonto, Sporting Manfredonia e Ideale Bari, oltre naturalmente a quelli in trasferta di Cagnano Varano, Apricena (sponda Atletico) e Triggiano.Deve crederci quindi l'Etra Barletta, a cominciare da domenica prossima nel match del Manzi-Chiapulin con l'Olimpia Bitonto, dove Marco Caputo e compagni, oltre naturalmente a cercare di far loro l'intera posta in palio, rizzeranno inevitabilmente le orecchie sui risultati provenienti dagli altri campi, dove le prime quattro in classifica si affronteranno tra loro.Oltre al successo per 1-0 dell'Etra Barletta al "Ricciardelli", la diciottesima giornata del girone A di Prima Categoria di Puglia ha visto innanzitutto il ritorno al successo della capolista Canusium, vittoriosa per 1-0 sul Triggiano grazie a un gol del barlettano Salvatore Rizzi.Tutto facile naturalmente per l'Atletico Gargano, vittorioso per 4-1 nel derby di San Giovanni Rotondo. Un successo che per l'undici di mister Sollitto vale il secondo posto in classifica, dal momento che il turno disputatosi domenica pomeriggio ha inoltre certificato la crisi della Virtus San Ferdinando, caduta ancora sul proprio campo (e ancora per 1-3), questa volta per mano dell'Atletico Apricena, in un match dove a nulla è servito l'ennesimo gol del bomber barlettano Michele Palmitessa.Per quanto riguarda gli altri risultati, da segnalare il successo esterno dello Sporting Manfredonia, impostosi per 2-1 a Cagnano Varano, quello dello Sporting Apricena per 2-0 sull'Ideale Bari, e il pareggio, infine, tra Uniti per Cerignola e Olimpia Bitonto.