Prima Categoria - l’Etra Barletta cede per 0-2 al Canusium in coppa

A sette giorni dall'inizio del campionato di Prima Categoria pugliese, l'Etra Barletta, che è inserita nel girone A, ha fatto il suo esordio stagionale ospitando al Manzi Chiapulin il forte Canusium, per la gara di andata del primo turno di Coppa Puglia di Prima Categoria. Incontro che si è concluso con la vittoria per 2-0 della formazione canosina grazie alle reti messe a segno nel primo tempo da Campanale su calcio di punizione, e da Cristiano.La partita, condizionata da un forte vento, ha visto nel primo tempo la supremazia dei rossoblu guidati da Michele Penza, che passano in vantaggio grazie a un calcio di punizione dal vertice destro dell'area di rigore, e trovano il raddoppio con una deviazione da distanza ravvicinata di Cristiano, tra le veementi proteste dei ragazzi di mister Maino per un sospetto fuorigioco dell'attaccante canosino.Nel secondo tempo il Canusium bada più che altro a controllare la reazione di un' Etra comunque coraggiosa e intraprendente al punto da sfiorare in più di un'occasione il punto del 1-2 che forse avrebbe anche meritato, al cospetto di un avversario dato, insieme a Ideale Bari e Atletico Gargano, tra le massime favorite per la vittoria del campionato.Campionato di Prima Categoria che prenderà il via domenica prossima, con l'Etra che ospiterà al Manzi-Chiapulin lo Sporting Apricena