L’Etra Barletta al torneo Caroli Hotels

Biancorossi in campo per la XXI edizione del trofeo U14 in programma nel Salento

Ogni anno il Salento ospita alcune delle migliori squadre a livello nazionale per un torneo di enorme valore. In totale, vengono radunate 36 formazioni under-14 che si daranno battaglia su diversi campi della terra pugliese. Quest'anno, il torneo è giunto alla XXI Edizione e può fregiarsi della presenza di squadre del calibro di Milan, Juventus, Roma, Monza, Lazio e addirittura Red Bull New York. A prendere parte a questo torneo, però, anche alcune scuole calcio che si sono distinte per meriti. Tra queste, c'è anche una formazione barlettana: l'Etra Barletta, scuola calcio Élite della Città della Disfida, che prenderà parte alla competizione con i suoi ragazzi, che già hanno fatto incetta di successi nel corso delle stagioni.Tutte le formazioni si daranno battaglia tra il 27 febbraio ed il 4 marzo. E l'Etra Barletta, nello specifico, affronterà le selezioni di Tor Tre Teste (Roma), Fair Play Messina e AC Milan. Già dal valore di queste tre avversarie si capisce l'importanza e la valenza di un torneo simile, che permette sia alla scuola calcio, sia alla città di Barletta di fregiarsi della presenza in una delle più importanti manifestazioni a livello nazionale.