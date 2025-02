Prima Categoria - Etra Barletta fermata sul pari dall’Olimpia Bitonto

Dopo tre esaltanti vittorie in campionato che hanno consolidato la sua posizione in alta classifica, l'Etra Barletta manca l'aggancio al quinto posto facendosi bloccare sul pareggio al Manzi-Chiapulin dall'Olimpia Bitonto, squadra ormai quasi senza più obiettivi concreti in stagione, potendo vantare un più che rassicurante vantaggio sulla zona playout.1-1 è stato il punteggio finale del confronto tra Etra Barletta e Olimpia Bitonto, con la formazione ospite apparsa sin da subito tatticamente molto ben messa in campo, e con l'Etra, che nelle insolite ma piacevolissime vesti di squadra che "deve fare la partita", non è riuscita a trovare molti spazi tra le maglie dell'arcigna difesa bitontina.Nella ripresa, con il gol del vantaggio dell'Olimpia firmato da Brilli, le cose per l'Etra si sono ulteriormente complicate, fino alla rete del pareggio firmata nel finale dal solito Marco Caputo che ha permesso all'Etra Barletta di evitare una sconfitta che sarebbe stata del tutto immeritata.Dopo il pareggio con l'Olimpia Bitonto, l'Etra Barletta resta sesta a un solo punto di distanza da quello Sporting Manfredonia che domenica pomeriggio è stato capace di fermare sul pari (anch'esso sul 1-1) la capolista Canusium. Un pareggio, quello del Canusium, che ha consentito all'Atletico Gargano di portarsi a soli tre punti dalla vetta grazie al significativo successo per 3-1 su di una Virtus San Ferdinando che, nonostante il gol di un ritrovato Ruggiero Delorenzo, non riesce proprio ad uscire dal momento di crisi nel quale è precipitata nel girone di ritorno.Per quanto riguarda la zona playoff, da segnalare l'importante vittoria dell'Atletico Apricena per 3-1 sull'Audace Cagnano. Vittoria con la quale la squadra della città della pietra consolida il suo quarto posto, portandosi inoltre ad un solo punto dalla Virtus San Ferdinando.Per quanto riguarda infine gli altri risultati della 19a giornata del girone A di Prima Categoria Puglia, vi sono da registrare i successi del Triggiano (1-0 alla Gioventù di San Severo), dell'Ideale Bari (3-1 all'Uniti per Cerignola), e quello importantissimo in chiave salvezza dello Sporting Apricena sul campo del Real San Giovanni ultimo in classifica.