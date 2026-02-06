WhatsApp Image at. <span>Foto Nunzia Filannino</span>
WhatsApp Image at. Foto Nunzia Filannino
Calcio

Prima Categoria: Ideale Bari-Etra Barletta, una sfida che vale una stagione

Domenica pomeriggio (ore 17), i ragazzi di Maino vanno a caccia dell'impresa sul campo della capolista

Barletta - venerdì 6 febbraio 2026
Quella che attende domenica pomeriggio l'Etra Barletta presso il centro sportivo "Variato" di Japigia contro l'Ideale Bari, è per ora da considerarsi come la partita più importante della stagione. La squadra barese guida infatti la classifica del girone A di Prima Categoria Puglia con 35 punti, sette in più rispetto ai 28 dell'Etra, che però, a differenza dell'Ideale, ha effettuato tutti e due i turni di sosta previsti in questo campionato.

Con una gara disputata in meno, diventa quindi basilare per i ragazzi di Antonio Maino tornare da Bari quantomeno con un risultato positivo, onde non scivolare ad un -10 che con ogni probabilità significherebbe per l'Etra Barletta la rinuncia definitiva a qualsivoglia ambizione di promozione diretta.

Un pari, o meglio ancora una vittoria, costituirebbe per l'Etra Barletta un propellente in termini di fiducia e autostima capace di far sognare qualsiasi traguardo.

L'appuntamento con Ideale Bari-Etra Barletta (1-1 nella partita di andata al Manzi Chiapulin) è al momento fissato per le ore 17, un'ora esatta prima del fischio d'inizio del derby dell'entroterra barese tra Bitetto e Triggiano.

Detto poi del turno di riposo, che questa volta tocca al Real Olimpia Terlizzi, la diciassettesima giornata del girone A del campionato di Prima Categoria Puglia girone A, ha in programma ben tre derby della provincia di Foggia, con Passion Sport Manfredonia-San Giovanni Rotondo, Real Zapponeta-Uniti per Cerignola e Troia-Audace Cagnano.

Chiude il programma della giornata Molfetta Sportiva-Olimpia Bitonto.
  • ASD Etra Barletta
  • Prima Categoria
Altri contenuti a tema
Prima Categoria: un'ottima Etra Barletta batte il Real Olimpia Terlizzi e resta in scia alle prime Prima Categoria: un'ottima Etra Barletta batte il Real Olimpia Terlizzi e resta in scia alle prime La squadra di Antonio Maino consolida il suo piazzamento play off e mette nel mirino la sfida di domenica con l'Ideale Bari
Prima Categoria: l’Etra Barletta si gioca tanto contro il Real Olimpia Terlizzi Prima Categoria: l’Etra Barletta si gioca tanto contro il Real Olimpia Terlizzi Inizia domenica pomeriggio la settimana verità per i ragazzi di Antonio Maino
Coppa Puglia Prima Categoria: Etra Barletta ai quarti di finale Coppa Puglia Prima Categoria: Etra Barletta ai quarti di finale Forti del 4-0 dell'andata, ai ragazzi di Antonio Maino basta un gol contro l'Eagles Bisceglie
Prima Categoria: l’Etra Barletta sbanca Cerignola Prima Categoria: l’Etra Barletta sbanca Cerignola Altro 3-0 (questa volta sul campo) degli uomini di Antonio Maino agli ofantini. La corsa playoff continua
Prima Categoria: obiettivo tre punti per l’Etra Barletta a Cerignola Prima Categoria: obiettivo tre punti per l’Etra Barletta a Cerignola La squadra di Maino obbligata al successo per restare in scia alle prime
Prima Categoria: solo un pari per l’Etra Barletta con l’Audace Cagnano Prima Categoria: solo un pari per l’Etra Barletta con l’Audace Cagnano Nel girone A vincono e tentano la fuga Ideale Bari e Triggiano
Prima Categoria: l'Etra Barletta cerca riscatto sul campo dell'Audace Cagnano Prima Categoria: l'Etra Barletta cerca riscatto sul campo dell'Audace Cagnano I ragazzi di Maino cercano tre punti per tenere vive le ambizioni di alta classifica
Prima Categoria Coppa Puglia: l'Etra Barletta ne fa quattro a Bisceglie Prima Categoria Coppa Puglia: l'Etra Barletta ne fa quattro a Bisceglie Qualificazione ai quarti di finale praticamente in cassaforte per i ragazzi di Antonio Maino
Piano Casa approvato dal consiglio comunale, i commenti di Riccardo Memeo e Antonello Damato
6 febbraio 2026 Piano Casa approvato dal consiglio comunale, i commenti di Riccardo Memeo e Antonello Damato
Anniversario Comitato di Quartiere 167: cinque anni di impegno civico e trasparenza
6 febbraio 2026 Anniversario Comitato di Quartiere 167: cinque anni di impegno civico e trasparenza
Auto a fuoco in via Sant'Antonio: solidarietà al collega Adriano Antonucci
5 febbraio 2026 Auto a fuoco in via Sant'Antonio: solidarietà al collega Adriano Antonucci
Consiglio Comunale: approvati "Piano Casa " e Bilancio di Previsione 2026-2028
5 febbraio 2026 Consiglio Comunale: approvati "Piano Casa" e Bilancio di Previsione 2026-2028
Adelaide, Massimo Spinazzola e Letizia Rana: «Grazie al nostro emendamento il comune di Barletta ha finalmente un Piano Casa che fa bene alla città»
5 febbraio 2026 Adelaide, Massimo Spinazzola e Letizia Rana: «Grazie al nostro emendamento il comune di Barletta ha finalmente un Piano Casa che fa bene alla città»
Consiglio comunale di Barletta, Piano Casa approvato
5 febbraio 2026 Consiglio comunale di Barletta, Piano Casa approvato
Pompei-Barletta, 80 biglietti per il settore ospiti
5 febbraio 2026 Pompei-Barletta, 80 biglietti per il settore ospiti
Il Liceo Casardi di Barletta contro bullismo e cyberbullismo
5 febbraio 2026 Il Liceo Casardi di Barletta contro bullismo e cyberbullismo
Consiglio comunale di Barletta, approvato il bilancio di previsione
5 febbraio 2026 Consiglio comunale di Barletta, approvato il bilancio di previsione
Caduta degli alberi in via Ponchielli e via Parrilli, il commento del comitato vie Donizetti e Rossini
5 febbraio 2026 Caduta degli alberi in via Ponchielli e via Parrilli, il commento del comitato vie Donizetti e Rossini
© 2001-2026 BarlettaViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
BarlettaViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.