Calcio
Prima Categoria: Ideale Bari-Etra Barletta, una sfida che vale una stagione
Domenica pomeriggio (ore 17), i ragazzi di Maino vanno a caccia dell'impresa sul campo della capolista
Barletta - venerdì 6 febbraio 2026
Quella che attende domenica pomeriggio l'Etra Barletta presso il centro sportivo "Variato" di Japigia contro l'Ideale Bari, è per ora da considerarsi come la partita più importante della stagione. La squadra barese guida infatti la classifica del girone A di Prima Categoria Puglia con 35 punti, sette in più rispetto ai 28 dell'Etra, che però, a differenza dell'Ideale, ha effettuato tutti e due i turni di sosta previsti in questo campionato.
Con una gara disputata in meno, diventa quindi basilare per i ragazzi di Antonio Maino tornare da Bari quantomeno con un risultato positivo, onde non scivolare ad un -10 che con ogni probabilità significherebbe per l'Etra Barletta la rinuncia definitiva a qualsivoglia ambizione di promozione diretta.
Un pari, o meglio ancora una vittoria, costituirebbe per l'Etra Barletta un propellente in termini di fiducia e autostima capace di far sognare qualsiasi traguardo.
L'appuntamento con Ideale Bari-Etra Barletta (1-1 nella partita di andata al Manzi Chiapulin) è al momento fissato per le ore 17, un'ora esatta prima del fischio d'inizio del derby dell'entroterra barese tra Bitetto e Triggiano.
Detto poi del turno di riposo, che questa volta tocca al Real Olimpia Terlizzi, la diciassettesima giornata del girone A del campionato di Prima Categoria Puglia girone A, ha in programma ben tre derby della provincia di Foggia, con Passion Sport Manfredonia-San Giovanni Rotondo, Real Zapponeta-Uniti per Cerignola e Troia-Audace Cagnano.
Chiude il programma della giornata Molfetta Sportiva-Olimpia Bitonto.
