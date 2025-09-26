Calcio pallone
Calcio pallone
Calcio

Prima Categoria: al via il 5 ottobre la stagione dell'Etra Barletta

I ragazzi di mister Maino, inseriti nel girone A, esordiranno al Manzi-Chiapulin contro l'Uniti per Cerignola

Barletta - venerdì 26 settembre 2025
Nella giornata di mercoledì 24 settembre, il Comitato Regionale FIGC per la Regione Puglia ha reso noti i calendari dei campionati di Prima e Seconda Categoria pugliese.

Nel girone A di Prima Categoria pugliese è inserita l'ACSD Etra Barletta 2008, che con la mancata affiliazione agli organici federali del titolo sportivo dell'Audace Barletta, è diventata a tutti gli effetti la seconda squadra della città della Disfida.

Il girone A di Prima Categoria di Puglia, quello dell'Etra Barletta, sarà composto da tredici squadre, con campionato che si svolgerà nell'arco di 26 giornate, con inizio domenica 5 ottobre, e ultima giornata della regular season prevista per domenica 26 aprile.

Ciascuna delle tredici squadre osserverà due turni di riposo, con l'Etra Barletta che avrà il "bye" alla seconda giornata sia nel girone di andata che in quello di ritorno.

L'Etra Barletta farà il suo esordio domenica 5 ottobre al Manzi-Chiapulin contro l'Uniti per Cerignola, mentre la prima trasferta è prevista per la terza giornata sul campo del Real Olimpia Terlizzi.

Il primo big match per i ragazzi del confermatissimo mister Antonio Maino è in programma per la quarta giornata, quando al Manzi Chiapulin sarà di scena l'ambizioso Ideale Bari, mentre il turno successivo i biancorossi saranno di scena sul campo del Real Zapponeta, tornato dopo due anni in Prima Categoria.

Questi, dunque, i primi cinque avversari per un'Etra Barletta decisamente rinforzatasi sia nell'organico, con un consistente allargamento della rosa e con l'arrivo di numerosi giocatori "di categoria", sia in dirigenza, dove alla presidente Patrizia Paolillo, al suo vice Giuseppe Pinto, al direttore generale Ruggiero Manzi e al direttore sportivo Donato Murolo, c'è da registrare il rientro in società di Domenico Porcelluzzi in qualità di dirigente accompagnatore.

Confermatissimo invece in blocco tutto lo staff tecnico, dove mister Antonio Maino sarà supportato dal preparatore atletico Daniele De Finis, e dal preparatore dei portieri Gianluca Corcella, con VIncenzo Quarto nel ruolo di coordinatore dell'area tecnica.

Tornando ai calendari e al girone A di Prima Categoria, l'appuntamento da segnare in rosso sul calendario è senza dubbio quello del 4 gennaio 2026, quando al Manzi Chiapulin sarà di scena forse quella che allo stato attuale si presenta come la squadra favorita del girone: il Triggiano della coppia di bomber made in Barletta formata dai due ex Etra Michele Palmitessa e Ruggiero Delorenzo.

Oltre a Etra Barletta e Ideale Bari, che al momento collochiamo dietro il Triggiano in un'ideale griglia di partenza del girone A, occhio per il ruolo di possibili outsider a squadre come l'Audace Cagnano (che giocherà a Peschici le sue partite casalinghe), la Passion Sport Manfredonia e il Bitetto.

Tanta curiosità infine per il Troia e la Molfetta Sportiva, vale a dire le due squadre appena retrocesse dalla Promozione, in quanto: se per i dauni si può tranquillamente parlare quantomeno di incognita, visto il pesante ridimensionamento (con conseguente anticipatissima retrocessione) subìto nella passata stagione; per quel che riguarda la squadra molfettese, che al momento in cui scriviamo pare avere soli nove giocatori tesserati, solo padre tempo ci dirà se siamo di fronte all'ennesima farsa, oppure alla rinascita di un titolo sportivo che negli anni Novanta ha saputo dare lustro alla città che diede i natali a Gaetano Salvemini.
  • ASD Etra Barletta
Altri contenuti a tema
L’Etra Barletta chiude con una sconfitta un campionato da ricordare L’Etra Barletta chiude con una sconfitta un campionato da ricordare Biancorossi battuti dall’Atletico Gargano, ma chiudono la stagione uno splendido quinto posto e con Caputo capocannoniere
Prima Categoria: successo dell’Etra Barletta a San Giovanni Rotondo Prima Categoria: successo dell’Etra Barletta a San Giovanni Rotondo Di Papeo e Caputo le reti del successo biancorosso.
Prima Categoria: successo dell’Etra Barletta sull’Ideale Bari Prima Categoria: successo dell’Etra Barletta sull’Ideale Bari Al Manzi Chiapulin finisce 3-1 per i ragazzi di Maino, ora soli al quinto posto
Prima Categoria: Etra Barletta ko a Triggiano. Play off ora lontani Prima Categoria: Etra Barletta ko a Triggiano. Play off ora lontani Biancorossi ora a -11 dal quarto posto. Spareggi promozione quasi impossibili
Prima Categoria: l’Etra vince a tavolino Prima Categoria: l’Etra vince a tavolino Gara con lo Sporting Manfredonia sospesa per “atteggiamento aggressivo” dei giocatori ospiti nei confronti dell’arbitro
Prima Categoria: si complica per l’Etra Barletta la strada verso i playoff Prima Categoria: si complica per l’Etra Barletta la strada verso i playoff Biancorossi sconfitti in rimonta sul campo dell’Atletico Apricena, ora a -3 dal quinto posto
Prima Categoria - pari con recriminazioni per l’Etra Barletta Prima Categoria - pari con recriminazioni per l’Etra Barletta I biancorossi pareggiano 2-2 a Cagnano Varano. Ma fa discutere la direzione arbitrale
L’Etra Barletta al torneo Caroli Hotels L’Etra Barletta al torneo Caroli Hotels Biancorossi in campo per la XXI edizione del trofeo U14 in programma nel Salento
Maria Campese: «La delibera sulle zone B5 non è legittima»
26 settembre 2025 Maria Campese: «La delibera sulle zone B5 non è legittima»
Il barlettano Domenico Leone quarto uomo in Bari-Sampdoria
26 settembre 2025 Il barlettano Domenico Leone quarto uomo in Bari-Sampdoria
La chiesa dei Gesuiti di Barletta: nuovi studi e scoperte sui beni artistici
26 settembre 2025 La chiesa dei Gesuiti di Barletta: nuovi studi e scoperte sui beni artistici
"Una vita senza sbarre ", a Barletta l'autore Giannicola Sinisi
26 settembre 2025 "Una vita senza sbarre", a Barletta l'autore Giannicola Sinisi
Parte da Barletta l’AlGoRhythm Ensemble Italian Tour
26 settembre 2025 Parte da Barletta l’AlGoRhythm Ensemble Italian Tour
Benessere in movimento: progetto di supporto ai pazienti oncologici e ai loro familiari
25 settembre 2025 Benessere in movimento: progetto di supporto ai pazienti oncologici e ai loro familiari
Fratelli d'Italia ricorda il giudice Rosario Livatino
25 settembre 2025 Fratelli d'Italia ricorda il giudice Rosario Livatino
Consegnate le patenti di servizio alla Polizia Locale dei Comuni della Bat
25 settembre 2025 Consegnate le patenti di servizio alla Polizia Locale dei Comuni della Bat
L'ITET Cassandro-Fermi-Nervi di Barletta celebra il 35° anniversario dell’assassinio del giudice Rosario Livatino
25 settembre 2025 L'ITET Cassandro-Fermi-Nervi di Barletta celebra il 35° anniversario dell’assassinio del giudice Rosario Livatino
Piano straordinario di sicurezza a Barletta, le parole del comandante Galasso
25 settembre 2025 Piano straordinario di sicurezza a Barletta, le parole del comandante Galasso
© 2001-2025 BarlettaViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
BarlettaViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.