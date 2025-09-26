Prima Categoria: al via il 5 ottobre la stagione dell'Etra Barletta

Nella giornata di mercoledì 24 settembre, il Comitato Regionale FIGC per la Regione Puglia ha reso noti i calendari dei campionati di Prima e Seconda Categoria pugliese.

Nel girone A di Prima Categoria pugliese è inserita l'ACSD Etra Barletta 2008, che con la mancata affiliazione agli organici federali del titolo sportivo dell'Audace Barletta, è diventata a tutti gli effetti la seconda squadra della città della Disfida.

Il girone A di Prima Categoria di Puglia, quello dell'Etra Barletta, sarà composto da tredici squadre, con campionato che si svolgerà nell'arco di 26 giornate, con inizio domenica 5 ottobre, e ultima giornata della regular season prevista per domenica 26 aprile.

Ciascuna delle tredici squadre osserverà due turni di riposo, con l'Etra Barletta che avrà il

L'Etra Barletta farà il suo esordio domenica 5 ottobre al Manzi-Chiapulin contro l'Uniti per Cerignola, mentre la prima trasferta è prevista per la terza giornata sul campo del Real Olimpia Terlizzi.

Il primo big match per i ragazzi del confermatissimo mister Antonio Maino è in programma per la quarta giornata, quando al Manzi Chiapulin sarà di scena l'ambizioso Ideale Bari, mentre il turno successivo i biancorossi saranno di scena sul campo del Real Zapponeta, tornato dopo due anni in Prima Categoria.

Questi, dunque, i primi cinque avversari per un'Etra Barletta decisamente rinforzatasi sia nell'organico, con un consistente allargamento della rosa e con l'arrivo di numerosi giocatori "di categoria", sia in dirigenza, dove alla presidente Patrizia Paolillo, al suo vice Giuseppe Pinto, al direttore generale Ruggiero Manzi e al direttore sportivo Donato Murolo, c'è da registrare il rientro in società di Domenico Porcelluzzi in qualità di dirigente accompagnatore.

Confermatissimo invece in blocco tutto lo staff tecnico, dove mister Antonio Maino sarà supportato dal preparatore atletico Daniele De Finis, e dal preparatore dei portieri Gianluca Corcella, con VIncenzo Quarto nel ruolo di coordinatore dell'area tecnica.

Tornando ai calendari e al girone A di Prima Categoria, l'appuntamento da segnare in rosso sul calendario è senza dubbio quello del 4 gennaio 2026, quando al Manzi Chiapulin sarà di scena forse quella che allo stato attuale si presenta come la squadra favorita del girone: il Triggiano della coppia di bomber made in Barletta formata dai due ex Etra Michele Palmitessa e Ruggiero Delorenzo.

Oltre a Etra Barletta e Ideale Bari, che al momento collochiamo dietro il Triggiano in un'ideale griglia di partenza del girone A, occhio per il ruolo di possibili outsider a squadre come l'Audace Cagnano (che giocherà a Peschici le sue partite casalinghe), la Passion Sport Manfredonia e il Bitetto.

Tanta curiosità infine per il Troia e la Molfetta Sportiva, vale a dire le due squadre appena retrocesse dalla Promozione, in quanto: se per i dauni si può tranquillamente parlare quantomeno di incognita, visto il pesante ridimensionamento (con conseguente anticipatissima retrocessione) subìto nella passata stagione; per quel che riguarda la squadra molfettese, che al momento in cui scriviamo pare avere soli nove giocatori tesserati, solo padre tempo ci dirà se siamo di fronte all'ennesima farsa, oppure alla rinascita di un titolo sportivo che negli anni Novanta ha saputo dare lustro alla città che diede i natali a Gaetano Salvemini.

"bye" alla seconda giornata sia nel girone di andata che in quello di ritorno.