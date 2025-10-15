Prima Categoria: accolto il ricorso dell'Etra Barletta. Con l'Uniti per Cerignola è 3-0 a tavolino

Era atteso per la giornata di ieri , l'esito del reclamo inoltrato verso il giudice sportivo territoriale, da parte dell'Etra Barletta 2008, in merito alla posizione irregolare del calciatore dell'Uniti per Cerignola Pasquale Di Francesco (risultante squalificato, a detta dell'Etra), in merito alla partita disputatasi al Manzi Chiapulin lo scorso 5 ottobre, terminata con il punteggio di 1-1.

Con il comunicato ufficiale numero 81 pubblicato nella serata di ieri, 14 ottobre 2025, il Comitato Regionale FIGC Puglia ha reso nota la decisione del giudice sportivo territoriale che ha decretato la validità e la fondatezza del ricorso presentato dall'Etra Barletta, decretando di conseguenza la vittoria per 3-0 a favore della squadra barlettana, e squalificando per un ulteriore giornata il calciatore dell'Uniti per Cerignola al centro della controversia.

In conseguenza alla decisione del giudice sportivo, l'Etra Barletta - che domenica scorsa ha osservato il primo dei suoi due turni di riposo - passa da uno a tre punti, raggiungendo così in classifica: l'Audace Cagnano; il Troia; il Triggiano, che nel frattempo ha colto la sua prima vittoria battendo per 3-2 il Real Zapponeta, con ancora a segno il barlettano Ruggiero Delorenzo; lo stesso Real Zapponeta; l'Ideale Bari, sconfitta per 1-2 a Peschici dall'Audace Cagnano; il San Giovanni Rotondo, vittorioso per 1-0 nel derby dauno sul Troia; e infine il Passion Sport Manfredonia, che al suo esordio in campionato, dopo aver riposato nella prima giornata, con il 7-1 del "Paolo Poli" ha in sostanza fatto una passeggiata di salute sui ruderi della fù Molfetta Sportiva.

Al comando della graduatoria ci sono ora il Bitetto, uscito vittorioso per 3-1 dalla trasferta sul campo dell'Olimpia Bitonto, e il Real Olimpia Terlizzi (avversario domenica dell'Etra), che ha espugnato con un sonante 4-1 il campo dell'Uniti per Cerignola.

Questa sera, alle ore 20, l'Etra Barletta farà il suo esordio in Coppa Puglia di Prima Categoria al Manzi Chiapulin contro la Polisportiva Trani, squadra militante in Seconda Categoria.