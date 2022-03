Nuoto, concluse le gare regionali Master Puglia

1 foto Antonio Diviesti, Angelo Galantino e Fedele Cafagna Antonio Diviesti, Angelo Galantino e Fedele Cafagna

Si sono concluse lo scorso weekend le gare regionali Nuoto Master Puglia. Quattro giornate di competizioni, tra Canosa di Puglia, Bari e infine Calimera - in provincia di Lecce - a cui hanno preso parte i nuotatori barlettani Fedele Cafagna, Antonio Diviesti e Angelo Galantino.ha portato a casa due ori su due competizioni: primo classifico nella categoria M35 nei 200 metri Farfalla con un tempo di 2'47"51 a Bari, e sempre al primo posto nei 100 metri Farfalla con un tempo di 1'09"21 a Calimera, risultando«Sensazioni buone sia nella prima che nella seconda gare - commenta Cafagna - posso dirmi soddisfatto di tutto, dopo allenamenti duri e intensi. Adesso comincio la preparazione per l'obiettivo Europei Nuoto Master a Roma ad agosto . Spero di dare il massimo di me stesso».«Rivolgo infine un ringraziamento speciale al mio allenatore Nunzio Caldara, alla mia società Centro Sportivo Lig 2.0, al mio Personal Trainar Nico Stragapede, a tutti coloro che mi supportano e specialmente dedico questi risultati a mio figlio, a mia moglie, alla mia famiglia e a tutte le persone che mi danno forza nel mio percorso».Buoni risultati anche per, che torna a casa con un oro e un argento. «Ho gestito molto bene i 200 metri delfino - spiega Diviesti - ho tenuto una buona andatura soprattutto nei primi 175 metri per poi dare l'ultimo sprint nell'ultima vasca, regalandomi un oro con il tempo di 2'48"67. Diverso invece è stato nei 200 stile libero, una gara invece alla quale mi ero preparato poco e non ho potuto gestire al meglio, ma che mi consentito comunque di ottenere un buon secondo posto con il tempo di 2'20"07.«Ovviamente ringrazio la mia fan numero 1, la mia fidanzata Valeria che mi supporta negli sforzi del mio percorso atletico. Anche per me un ringraziamento speciale alla nostra società Lig 2.0 e all'allenatore Caldara».Infine ancheha collezionato ottimi riscontri dalle gare regionali. Per la quinta volta si è confermato campione regionale di categoria: due le gare a cui ha partecipato, 200 metri rana conclusi con il tempo 3'37''07 e i 100 metri rana con il tempo 1'37''12.«Sono molto felice dei risultati e dei tempi, innanzitutto perché ho conseguito il Record Regionale di categoria nei 200 rana in vasca corta (25 mt) e con questo traguardo sono due i record che detengo, e questo mi rende molto soddisfatto - racconta Galantino - inoltre ho ripreso gli allenamenti solo da un mese, essendo stato fermo ben 26 giorni causa Covid. Perciò questi risultati sono di buon auspicio, anche in vista dei prossimi Campionati Italiani ed Europei di quest'estate. Adesso tutta la preparazione sarà concretata per queste gare. Anche io ringrazio la società Lig, il mio allenatore Nunzio Caldara e la mia famiglia».