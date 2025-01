Nuoto, la stagione 2024/25 inizia con ottimi risultati per i barlettani

1500 stile argento

100 rana oro

200 dorso oro

50 farfalla argento

4x50 staffetta mista stile oro

1500 stile argento

50 farfalla bronzo

50 rana oro

100 stile bronzo

4x50 staffetta mista stile oro

100 stile argento

50 rana bronzo

1500 mt stile oro

Un fine d'anno di grandi emozioni in vasca per i nuotatori barlettani Fedele Cafagna, Angelo Galantino, Andrea Superbo e Osvaldo Battaglia. A conclusione d'anno si sono disputate le prime gare della stagione 2024/2025 in Puglia, con la partecipazione dei migliori atleti Master della regione: Distanze Speciali (1500 mt) e il 2° Trofeo Christmas Swim a Bari San Paolo domenica 15 dicembre.La Società Sports And Events, società che raccoglie a Trani Atleti Master provenienti da tutti i paesi della Bat sotto la guida dei coach Nunzio Caldara e Fedele Cafagna, è stata protagonista, classificandosi seconda assoluta in entrambe le manifestazioni, ovviamente con numerosi atleti che - sfidando anche i propri tempi personali - hanno portato a casa diverse medaglie.Tra questi i barlettaniUn ottimo feedback da queste gare, come avvio di nuovo anno. Ora gli atleti saranno impegnati negli allenamenti per le gare regionali che si svolgeranno a febbraio 2025: per la società l'obiettivo è quello di riconquistare il titolo di "Campione di Puglia".