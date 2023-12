Tre successi a Bari per il nuotatore barlettano Fedele Cafagna

200 stile Libero Oro - tempo 2'16"83

100 Mosti Oro - tempo 1'13"19

50 Farfalla Oro - tempo 31"79

Torna in piscina il nuotatore barlettano, partendo per la nuova stagione agonistica dalla manifestazione sportiva organizzata da Sport Project a Bari, la prima edizione delPrime tre gare stagionali nella categoria Master, primicon il massimo risultato:A questi traguardi si aggiunge anche un soddisfacente4x50 metri stile libero (Mista 2 uomini e 2 donne) composta da Ferrucci R., Ranieri G., Vaccaro G. e Cafagna.Il trofeo si è concluso con un buonnella classifica per le società.«Come inizio stagione, nonostante l'ovvia pesantezza al fisico dovuta al lungo stop, lee sono riuscito a far dei tempi soddisfacenti - racconta Cafagna al termine delle gare - Avanti tutta adesso per migliorare le mie prestazioni al 100%«Ringrazio tutta la mia società SportsandEvents - aggiunge - tutto lo staff specialmente Di Palma Cesare, Di Palma Massimiliano Di Palma Rossella e Salvatore Potenza, gli allenatori Nunzio Caldara, Gigi Cagnetta e Francesco Scorza, e infine ringrazio tutti gli amici e parenti che mi supportano e mi stimano seguendomi in questo percorso sportivo».Per il barlettano adesso cominciano gli allenamenti in vista delle gare per i Campionati Regionali Puglia nel mese di