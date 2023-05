Nuoto, gare e staffette con ottimi risultati: il barlettano Cafagna presente a Napoli

primo posto nei 200 Farfalla con un tempo di 2'56"10 con Record Regionale Puglia M40

secondo posto nei 50 Farfalla con un tempo di 31"80

primo posto nella Staffetta 4x50 Mista Mista

terzo posto nella Staffetta 4x50 Mista Uomini

5°posto Punteggio Societario con soli 11 atleti

Ancora un bel weekend di sport e successi in vasca per il nuotatore barlettano: domenica scorsa sono state diverse le gare che lo hanno visto coinvolto in occasione delche si è svolto a Napoli presso la Piscina Olimpionica Felice Scandone.«Una bellissima esperienza piena di soddisfazioni - spiega Cafagna - sono sempre soddisfatto delle mie prestazione, legate ai sacrifici e alla volontà in questo sport».Ecco i suoi risultati:«La gara dei 200 farfalla è stata veramente la più difficile di tutte le specialità natatorie, specialmente nell'ultima vasca ma alla fine sono riuscita a concluderla con il record regionale, imbattuto sin dal 2010 da Michele Nitti con il tempo di 3'01"15 .Ringrazio ancora il mio allenatore di Trani, Nunzio Caldara, e da Bari Gigi Cagnetta e Francesco Scorza, la mia società SportsandEvents con tutto lo staff, la mia famiglia che mi supporta e gli amici che mi sostengono in ogni esperienza».