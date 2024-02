Campionati Regionali Master 2024, in piscina ci sono Fedele Cafagna e Angelo Galantino

Doppio oro per Cafagna

Dopo lo stop torna in gara Galantino

Si sono conclusi i, in una triplice location:Tre giornate di grande nuoto nella nostra regione, con un grande numero di partecipanti e di squadre, con le più varie categorie, dai giovani M20 ai più attempati ma sprint M90.Tra le società, grande successo per la, che conquista il primo posto con 147206.260 punti. Da Barletta, hanno partecipato due nuotatori barlettani proprio della suddetta società: Fedele Cafagna e Angelo Galantino.Nella categoria M40 Cafagna torna a casa post regionali con due titoli di spicco: campione regionale Puglia 2024 in due gare individuali.M40 (in occasione delle gare alla piscina Aquapool di Calimera, in provincia di Lecce) con un tempo di 4'55.35.(gare svolte alla Piscina San Paolo di Bari) con un tempo di 1'10.86.Cafagna ha partecipato anche a, conquistando un primo e un secondo posto nelle rispettive classifiche.«Sensazioni positive, di grande entusiasmo dopo le gare – racconta Cafagna – anche se le reputo non tra le mie migliori prestazioni, però torno a casa con un buon successo. Ringrazio tutta la mia società Sports and Events, tutto lo staff specialmente Di Palma Cesare, Di Palma Massimiliano, Di Palma Rossella e Salvatore Potenza, gli allenatori Nunzio Caldara Gigi Cagnetta e Francesco Scorza, pronti a tutto e a procedere correttamente i nostri allenamenti giornalieri. Infine un ringraziamento a tutta le persone, amici e parenti che mi seguono nella mia unica passione e mi stimano, e un ringraziamento speciale a Mia moglie E mio Figlio, sostenitori in tutti i miei risultati».«Dopo 8 mesi di stop in cui ho avuto qualche problema fisico e mi sono allenato poco, per 50 giorni di fermo totale, sono rientrato ai Regionali di Puglia con due gare». A raccontare l'esito delle gare è, che per l'occasione è passato alla società Sports and Events.: quinto posto nei 50 metri stile libero, e primo posto nei 100 metri RA, la sua specialità, sempre di categoria, «con un ottimo e insperato tempo, tra i miei migliori» aggiunge.Come al solito, a entrambi gli atleti barlettani un forte in bocca al lupo per le prossime gare in acqua.