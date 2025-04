Nelly Volley Barletta vittoriosa a Bari

Le barlettane si impongono per tre set ad uno

Un nuovo successo che certifica un momento di forma strepitoso. La Nelly Volley espugna per 1-3 Bari, sponda Adria, e resta saldamente al secondo posto, a -1 dalla Pegaso Molfetta. Le insidie, dopo il turno di riposo osservato e in virtù dei valori dell'avversario, erano tante, ma le ragazze di Peppe Leone sono riuscite a condurre la gara dalla propria parte, mostrando lucidità nei momenti clou del match. Biancazzurre che premono subito sull'acceleratore e si aggiudicano i primi due set per 16-25 e 15-25.Reazione dell'Adria nel terzo set, con le baresi che accorciano le distanze (25-23). La Nelly riesce a mantenere i nervi ben saldi e, con qualità, ad aggiudicarsi la contesa (20-25). Domenica prossima trasferta a Orta Nova, poi sotto con la Coppa Puglia.