La "Stanza Divina Itinerante” alla scuola Ettore Fieramosca

Questa mattina, la Scuola Secondaria di I grado "Ettore Fieramosca" ha ospitato una tappa de "La Stanza Divina Itinerante", progetto promosso da La Stanza Divina in collaborazione con la Questura di Barletta‑Andria‑Trani. L'incontro, svoltosi nel teatro dell'istituto e rivolto agli studenti, ha affrontato le principali emergenze educative connesse all'uso della rete: i pericoli online, i "leoni da tastiera", il bullismo, il cyberbullismo e la violenza verbale e fisica.Hanno partecipato la Dott.ssa Francesca Falco, Dirigente della Divisione Anticrimine della Questura di Barletta‑Andria‑Trani, Francesca Rodolfo Presidente di Divine del Sud, Agata Oliva Presidente de La Stanza Divina, Fabio De Nunzio presente anche in qualità di ex inviato di Striscia la Notizia e Presidente dell'associazione Bullismo, "No Grazie", Domenico Pignotti Dirigente dell'Ufficio Scolastico Provinciale BAT, ed il Dirigente scolastico Francesco Messinese.La Stanza Divina, prima in Italia e unica in Puglia ubicata nel Commissariato di Pubblica Sicurezza di Barletta, offre assistenza legale, medica e psicologica gratuita grazie a un protocollo d'intesa con il Comune di Barletta, ASL BAT, Questura BAT, Provincia BAT e il Garante dei Diritti dei Minori della Regione Puglia. Durante l'incontro sono state illustrate le conseguenze psicologiche di commenti offensivi, diffusione di immagini senza consenso, messaggi aggressivi e campagne d'odio, sottolineando quanto spesso le vittime provino vergogna o timore a denunciare.Nel corso dell'incontro con i giovani alunni della scuola secondaria di primo grado Ettore Fieramosca, è stata richiamata l'importanza di promuovere una cultura del rispetto, dell'ascolto e dell'educazione digitale, perché "ogni parola, anche pubblicata online, ha un peso e può lasciare ferite profonde". Si è evidenziata la necessità del dialogo tra scuola, famiglie, istituzioni e forze dell'ordine per insegnare ai giovani a riconoscere i pericoli e a segnalare comportamenti violenti o discriminatori. Il presidente di " No Grazie" Fabio De Nunzio, ha aggiunto che sensibilizzare i giovani sul rispetto e la tolleranza è fondamentale per aiutare le vittime e incoraggiare i testimoni a non restare in silenzio.Attraverso testimonianze, momenti di confronto e interventi di esperti, il progetto mira a rafforzare nei ragazzi la consapevolezza dei rischi legati all'uso improprio degli strumenti digitali e a contrastare fenomeni di odio, isolamento e violenza psicologica sul web. La Stanza Divina Itinerante conferma così il suo ruolo di presidio di ascolto, prevenzione e supporto sul territorio.