Nelly Volley, Chiara Agresti convocata al Club Italia del Sud

Barletta - giovedì 12 febbraio 2026 09.50 Comunicato Stampa
La Federazione Italiana Pallavolo, su segnalazione del Direttore Tecnico delle Attività Giovanili Femminili, Prof. Marco Mencarelli, convoca per lunedì 16 febbraio 2026, a Galatina (LE), Chiara Agresti, atleta del Progetto Nelly Volley, classe 2010, che si unirà al resto delle convocate per gli allenamenti, i quali avranno termine il 20 febbraio 2026 alle ore 13:00.

Il Club Italia del Sud è un progetto della Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV) dedicato alla valorizzazione dei giovani talenti femminili del Sud Italia attraverso stage e raduni che si svolgono in varie regioni del Mezzogiorno (Calabria, Basilicata, Molise, Puglia, Campania), formando atlete per il futuro della pallavolo nazionale con il supporto di staff tecnico federale e la collaborazione dei club locali.

Lo staff sarà composto da Giulio Dotto (1 Allenatore), Antonio Piscopo (2 Allenatore), Alfredo Mottola (Assistente Allenatore), Paola Rotella (Fisioterapista), Dario Giuseppe Giuffrida (Preparatore Atletico), Marco Mencarelli (Direttore Tecnico), Gaetano Gagliardi (Tecnico Federale), Alessio Di Iorio (Team Manager).

Chiara, nata in una famiglia sportiva, comincia la sua esperienza come tennista da piccola, seguendo le orme del padre, per poi innamorarsi della pallavolo e del Progetto Nelly, di cui la sorella Roberta è forte espressione, prima come giocatrice e poi come tecnico. Una passione che l'ha portata a ottenere questa preziosa convocazione, frutto di un lavoro e di una crescita costanti, grazie a una programmazione guidata dal Direttore Tecnico Prof. Pino Filannino e alla preparazione fisica del Prof. Samuele Borgia (preparatore fisico federale).

Nonostante la sua giovanissima età, Chiara partecipa ai campionati di Serie C nazionale, Prima Divisione, Under 18 e Under 16, seguendo un percorso scolastico con ottimi risultati, accompagnato anche da corsi aggiuntivi di lingue. Tutto questo denota una forte propensione alla mentalità d'atleta a 360 gradi, che mette al centro la persona e il suo arricchimento personale: valori di cui il Progetto Nelly Volley è promotore. Chiara rappresenterà non solo la città di Barletta, ma anche quella di Andria, città in cui risiede, oltre a tutte le sue compagne di squadra che, come lei, seguono lo stesso percorso formativo.

"Dopo Angela Fiorella e Martina Nelly Falconetti – commenta il Presidente della Nelly – Chiara entra a far parte del contesto nazionale d'eccellenza grazie a un lavoro importante, portato avanti con determinazione. Sono certo che rappresenterà al meglio la Nelly Volley, tutte le sue compagne di squadra e il movimento del Progetto Nelly Volley. Personalmente sono veramente contento di questa convocazione, perchè vedo Chiara lavorare con i miei occhi tutti i giorni ed essere sempre alla ricerca di un miglioramento costante, frutto della volontà di trarre il meglio da questa avventura pallavolistica."
