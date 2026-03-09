Nuoto Master, trionfa la Sport and Events: ai campionati presenti anche atleti barlettani

Si sono conclusi domenica 22 febbraio i Campionati Regionali Puglia di Nuoto Master, che hanno visto la partecipazione di numerosissimi nuotatori provenienti da tutta la regione, tra cui anche alcuni barlettani. Gli atleti si sono sfidati con grande determinazione in tutte le gare e nei diversi stili, dando vita a una competizione intensa e di alto livello.A conquistare il Trofeo regionale è stata, per il terzo anno consecutivo, la società Sport and Events Piscine Dipalma di Trani e Bari, che ha avuto la meglio su un nutrito gruppo di società concorrenti.Determinante l'impegno di tutti gli atleti della squadra, che hanno gareggiato al massimo delle proprie possibilità conquistando numerosi podi e contribuendo in maniera decisiva al successo finale della Sport and Events.