Memorial Pietro Mennea: direzione Forte dei Marmi

La scuola calcio barlettana Medaglie Barletta Accademy si è occupata dell'organizzazione di un torneo in memoria di Pietro Mennea. Il torneo interessa la categoria Pulcini 2009 e si è svolto al CS Lamapaola, ad Andria, in due giorni distinti: il 17 Novembre è iniziato ed è stato sospeso per pioggia nel pomeriggio, salvo poi proseguire e concludersi il 1° Dicembre.Si tratta della PREVIEW Pugliese di un torneo molto più grande, chiamato Universal Youth Cup, che si svolgerà a Forte dei Marmi nel periodo di Pasqua 2020 e avrà la partecipazione di Pulcini di squadre di altissimo livello come Ajax, PSG, Juventus e Barcellona, provenienti da tutto il mondo. Alla fine ha trionfato l'Auroa Bari, vincendo 4-2 contro l'Eurosport Accademy Brindisi.Questo il comunicato della società barlettana: "Due giornate pazzesche: una con vento e pioggia e l'altra serena, ma ravvivata da tante emozioni, hanno fatto da contorno alla 3° edizione del Memorial "Pietro Mennea": Preview Puglia dell'Universal Youth Cup, probabilmente il Torneo Internazionale più importante per la categoria Pulcini 2009.Gioie, sorrisi, pianti e momenti di allegria, hanno fatto da contorno ad un Torneo Élite, caratterizzato da tanta qualità e da giocate, che hanno deliziato il numeroso pubblico accorso.Alla fine l'ha spuntata l'Aurora Bari, vera out-sider del Torneo, che ha eliminato le maggiori contendenti alla vittoria finale e che si è guadagnata il pass per Forte dei Marmi, a Pasqua, dopo una finale strepitosa vinta 4-2 contro l'Eurosport Academy Brindisi.Nella finalina 3°/4° posto vittoria della Soccer Trani contro la Levante Azzurro.Miglior Giocatore: Mannarini Massimiliano (Aurora Bari)Miglior Portiere: Alfano Francesco (Euro Sport Academy)In bocca al lupo all'Aurora Bari che rappresenterà la Puglia nel prestigioso Torneo UNIVERSAL YOUTH CUP". Per quanto riguarda la BAT, ottima prestazione della Soccer Trani, che si è fermata al terzo posto in classifica, sfiorando la finale di un soffio.