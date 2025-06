L'Asd Avvocati Bat in campo per le fasi nazionali del campionato forense

L'ASD Avvocati BAT è pronta a scendere in campo per le Fasi Nazionali del Campionato Nazionale Forense, in corso dal 26 al 29 giugno 2025 sul prato verde del centro sportivo "G. Magi" di Gabicce Mare e del Comunale di Gradara, in provincia di Pesaro-Urbino. La rassegna sportiva vedrà partecipare numerose squadre in rappresentanza degli ordini professionali forensi di ogni parte d'Italia, con la presenza di ex giocatori professionisti in qualità di avvocati o fuori quota.Le toghe della provincia BAT giungono al più importante appuntamento dell'anno sportivo al termine di una stagione già ricca di soddisfazioni, che li ha visti prima classificarsi secondi nel torneo provinciale UISP e poi staccare il pass per le fasi nazionali del torneo forense conquistando la seconda piazza in un girone di ferro, composto da squadre del calibro di Lecce, Salerno e Cosenza.Dopo la finale di coppa Italia persa con il Torino nel corso della scorsa edizione, obiettivo della ASD Avvocati BAT in quel di Gabicce sarà quello di andare quanto più avanti possibile nella competizione, con la speranza di rientrare in Puglia con un nuovo trofeo da aggiungere in bacheca.La squadra, presieduta dal giudice di pace Giuseppe Magarelli e allenata da mister Giuseppe Albanese, riunisce avvocati, giudici, praticanti avvocati e studenti di giurisprudenza della sesta provincia pugliese e non solo, dando continuità ad una storia calcistica con ormai oltre vent'anni di attività alle spalle. Anche quest'anno il sodalizio sportivo forense potrà contare anche sul supporto dell'Ordine degli avvocati di Trani, oltre che degli sponsor e dei partner che hanno creduto nel progetto.Questi i tesserati che faranno parte della spedizione a Gabicce e Gradara: Francesco Barletta, Luigi Barletta, Marco Maria Bruno, Michele Cilli, Fabio Conversano, Antonio Coriolano Rotunno, Mauro Michele Coviello, Aureliano Deluca, Dario Deluca, Eros Galiano, Leonardo Maffione, Michele Mosca, Riccardo Mosca, Luca Orofino, Michele Piccolo, Samuele Rizzi, Nicola Scassano, Francesco Sfregola, Giorgio Sinisi, Leonardo Terrone.Inoltre, oltre ai già citati presidente e allenatore, prenderanno parte alla trasferta nelle Marche il preparatore atletico Antonio Quinto e il dirigente accompagnatore Francesco Dibenedetto.