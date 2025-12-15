Antonella Divincenzo
Antonella Divincenzo
Associazioni

L’avv. Antonella Divincenzo di Barletta nominata componente nazionale dell’ONAC

Incarico di prestigio nell'Osservatorio Nazionale AIGA sulle Carceri Italiane

Barletta - lunedì 15 dicembre 2025 15.04 Comunicato Stampa
Si è concluso il primo Consiglio Direttivo Nazionale AIGA, tenutosi a Roma nelle giornate del 12 e 13 dicembre, un appuntamento di grande rilievo per l'Associazione Italiana Giovani Avvocati che ha visto l'assegnazione di importanti incarichi nazionali e regionali.

AIGA Trani esprime profondo orgoglio e grande soddisfazione per i prestigiosi riconoscimenti ottenuti dai propri iscritti. In particolare, si congratula con l'avv. Antonella Divincenzo, del Foro di Trani e originaria di Barletta, per la nomina a componente nazionale dell'ONAC – Osservatorio Nazionale AIGA sulle Carceri Italiane, incarico di alto valore istituzionale e sociale.

Vive congratulazioni anche all'avv. Adamo Logrieco, nominato Vicepresidente Nazionale AIGA, e all'avv. Francesca Pistillo, Presidente della Sezione AIGA di Trani, eletta Coordinatrice di AIGA Puglia, a conferma del ruolo centrale e della qualità della rappresentanza territoriale espressa dalla sezione.

Nel corso dei lavori sono stati inoltre eletti i componenti dei Dipartimenti AIGA, così ripartiti:
  • • Avv. Francesca Rizzi – componente del Dipartimento Rapporti con le Istituzioni forensi;
  • • Avv. Leonardo Chiapperini – componente del Dipartimento di Diritto bancario e tutela del consumatore;
  • • Avv. Antonio Valentini – Coordinatore del Dipartimento Rapporti con le categorie professionali;
  • • Avv. Irene Cascione – componente del Dipartimento Rapporti con le categorie professionali;
  • • Avv. Dario Iurlaro – componente del Dipartimento Giustizia penale.
Infine, per la Presidenza della Fondazione AIGA "Tommaso Bucciarelli" è stato eletto l'avv. Tommaso Bendinelli.

Un bilancio estremamente positivo per AIGA Trani, che vede riconosciuto a livello nazionale l'impegno, la competenza e la dedizione dei propri rappresentanti, rafforzando il contributo dell'Avvocatura giovane nei processi di crescita istituzionale e culturale dell'Associazione.
  Avvocati
