Associazione Medaglie D’oro di Barletta
Calcio

Giovani talenti partecipano alla Preview Puglia dell'Universal Youth Cup

Sabato 7 e domenica 8 dicembre si è svolto l'evento organizzato dall'Associazione Medaglie D'oro di Barletta

Barletta - venerdì 12 dicembre 2025 14.45 Comunicato Stampa
Si è svolta sabato 7 e domenica 8 dicembre presso il Centro Sportivo Lamapaola di Andria il Preview Puglia dell'Universal Youth Cup, il più importante Torneo giovanile a livello europeo riservato alla categoria Under 11 (annata 2015) che si svolge ogni anno a Pasqua a Forte dei Marmi e che vede la partecipazione di squadre europee blasonate come Ajax, Atletico Madrid, Chelsea oltre che tutti i top team italiani.

L'evento organizzato dall'Associazione Medaglie D'oro di Barletta ha coinvolto squadre da tutta la Puglia e dalla vicina Basilicata. La squadra vincente è risultata la Levante Azzurro di Bari che rappresenterà la Puglia a Pasqua a Forte dei Marmi.
