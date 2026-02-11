Etra Barletta presente al Trofeo under 14 “Caroli Hotels 2026” 

Avrà inizio domani 12 febbraio, e terminerà martedì 17 febbraio, la 21esima edizione del Trofeo "Caroli Hotels", il torneo calcistico giovanile riservato alla categoria under 14, organizzato dalla società ASD Capo di Leuca, che si disputerà in venti città del basso Salento, tra cui Otranto, Gallipoli, Santa Maria di Leuca e Tricase.

Manifestazione che è stata presentata nella giornata di lunedì a Lecce, presso Palazzo dei Celestini.

36 le società partecipanti, tra cui l'Etra Barletta, unica rappresentante della sesta provincia e ormai solida e riconosciuta realtà a livello di calcio giovanile, grazie a un lavoro di dirigenza e staff tecnico fatto di passione, competenza e lungimiranza.

L'Etra Barletta è inserita nel girone B, del quale fanno parte anche Giovanni Cryos Taranto, Grifone Calcio Roma, Pontedera, Soccer Dream Parabita, e il Bologna, quest'ultimo tra i nomi più illustri presenti insieme a quelli di Juventus, Torino, Lazio, Fiorentina, Sassuolo, Lecce e Pisa. Presenti anche due squadre inglesi: il Watford, e l'Oxford United.

Le trentasei squadre saranno suddivise in sei gironi da sei, per un totale di oltre cento partite.