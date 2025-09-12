Campionati Italiani Coastal Rowing e Beach Sprint: primi buoni risultati per la Lega Navale di Barletta

Nei time trials brillano gli atleti barlettani, con tre finali per il primo posto raggiunte, sei finali per il bronzo e una semifinale. Domani in gara le categorie Senior e Under 19

Si sono svolte nella giornata di oggi, presso il lungomare Pietro Mennea di Barletta, le prime gare dell'edizione 2025 dei campionati italiani di Coastal Rowing e Beach Sprint, valevoli per le time trials, ovvero per le qualificazioni cronometrate alle varie finali e semifinali di categoria.

Protagonisti della giornata, gli atleti delle categorie Master over 64, 55-64, 43-54 e under 43.

Grandi protagonisti sono stati gli atleti del nostro territorio, con il circolo CUS Bari che ha ottenuto la qualificazione a tre finali A (primo e secondo posto) e due finali B (terzo posto).

Bene anche il circolo Barion, i cui rappresentanti hanno ottenuto la qualificazione a due finali A, una finale B e tre semifinali di categoria.

Molto bene anche la Lega Navale di Barletta, i cui equipaggi hanno ottenuto il pass per:

due finali A : (categoria "Coastal 2 under 43 Mix", con Elena Petrarulo e Michele Magliocca); (categoria "4 Coastal + under 43 M", con Michele Magliocca, Vincenzo Cirillo, Davide Rizzi, Pier Luca Fontana e Francesco Mazzola);

: (categoria "Coastal 2 43-54 M", con Luciano Lattanzio e Ray Aser); (categoria "singolo Master under 43 F" con Alessia Maria Tatò); (categoria "singolo Master under 43 M" con Anthony Sguera); (categoria "4 Coastal + Master 43-54 F" con Palmira Monopoli, Anna Carpentiere, Angela Seccia, Giacoma Marzano e la rappresentante di "Puglia & Rowing" Rita Cappabianca); (categoria "4 Coastal + Master 43-54 Mix" con Vincenzo Stella, Anna Carpentiere, Francesco Mazzola, Pier Luca Fontana e Concetta Spera); (categoria "Coastal 2 55-64 M" con Francesco Mazzola e Antonio Diterlizzi); una semifinale: con l'equipaggio 4 Coastal Master 55-64 MIx composto da Antonio Diterlizzi, Francesco Vurro, Palmira Monopoli, Rita Cappabianca e Francesco Mazzola.

L'atleta barlettana Rita Cappabianca di "ASD Puglia & Rowing", ha inoltre raggiunto al finale A nella categoria "singolo 43-54 F".

Domani mattina verranno quindi assegnate le prime medaglie per quanto riguarda le categorie over 64, 55-64, 43-54 e under 43 nelle tradizionali regate testa a testa.

Subito dopo, i campionati italiani di Coastal Rowing e Beach Sprint entreranno nel vivo con i time trials delle categorie Senior e Under 19, con in gara ben nove equipaggi a rappresentare la Lega Navale di Barletta