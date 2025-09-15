Campionato Italiano di Beach Sprint
Campionato Italiano di Beach Sprint a Barletta, «sport, economia e accoglienza al centro del successo»

Barletta - lunedì 15 settembre 2025 13.50 Comunicato Stampa
Si è concluso a Barletta il Campionato Italiano di Beach Sprint, che nello scorso fine settimana ha trasformato il Lungomare Pietro Mennea in un'arena sportiva di livello nazionale, richiamando centinaia di atleti e appassionati. Un evento che non solo ha regalato spettacolo e competizione, ma ha anche mosso in maniera significativa l'economia cittadina, con ricadute positive per strutture ricettive, ristorazione, servizi e commercio locale.

Barletta Ricettiva, partner della manifestazione, esprime un sentito ringraziamento al presidente Roberto Pio Rizzi, alla guida del Comitato Organizzatore e del Comitato Regionale Puglia e Basilicata, per l'instancabile lavoro che ha reso possibile l'organizzazione di questa edizione. Un plauso va anche a Giuseppe Gammarota, presidente della Lega Navale Italiana – Sezione di Barletta, per la collaborazione e il supporto dimostrati, così come alle autorità sportive e politiche che hanno garantito una sinergia vincente.

Un ringraziamento speciale va inoltre al Comune di Barletta e all'Assessorato allo Sport, che con il loro contributo hanno confermato la vocazione sportiva e turistica del nostro territorio, favorendo lo svolgimento di un evento di caratura nazionale.

Grande riconoscenza va anche alla Federazione Italiana Canottaggio, da sempre vicina alla città di Barletta, per il costante sostegno e la fiducia riposta nel nostro territorio quale sede privilegiata di manifestazioni di alto profilo.

Fondamentale anche la presenza delle associazioni di volontariato, sempre al fianco della città in manifestazioni di questa portata: con dedizione, spirito di servizio e disponibilità hanno garantito assistenza, sicurezza e supporto logistico, confermandosi un pilastro insostituibile per la buona riuscita dell'evento.

Infine, un applauso e un ringraziamento a tutti gli atleti vincitori, con un pensiero particolare ai vincitori barlettani che hanno dominato il campionato, portando in alto i colori della nostra città e dimostrando ancora una volta il talento e la passione sportiva che caratterizzano Barletta.

Come nelle passate edizioni, le strutture associate a Barletta Ricettiva hanno accolto atleti e accompagnatori con professionalità, qualità e grande entusiasmo, consolidando l'immagine di una città ospitale, dinamica e pronta a ospitare appuntamenti sportivi di rilievo.

Il Campionato Italiano di Beach Sprint a Barletta ha così dimostrato, ancora una volta, come lo sport sia un potente motore di promozione culturale, turistica ed economica per l'intera comunità.

