Campionati Italiani di Beach Sprint 2025: Barletta ritorna Capitale dello Sport

Si è svolta ieri mattina presso la sede della Lega Navale di Barletta la conferenza stampa di presentazione del Campionato Italiano di Beach Sprint 2025, che si svolgerà presso il lungomare Pietro Mennea nelle giornate del 12,13 e 14 Settembre nel tratto di spiaggia tra il Bagno 27 e il Que Cuba.Tante novità per questa III edizione, con un crescente numero di iscrizioni rispetto al Campionato del 2022 con oltre 400 atleti provenienti da tutta Italia (con una previsione di 800 al termine del prossimo 8 settembre) che si sfideranno in questa spettacolare competizione sportiva in acqua e in spiaggia. Riconfermata Barletta anche per i futuri Campionati Italiani del 2026, che si svolgeranno dal 17 al 19 luglio. Tra gli atleti di quest'edizione figurano già nomi conosciuti nel Canottaggio Nazionale come Federica Cesarini, medaglia d'oro alle Olimpiadi di Tokyo 2020.La manifestazione prevederà una tribuna di 250 posti e sarà proiettata in diretta streaming sui canali social e in spiaggia su due maxischermi. Le finali andranno in onda su RaiSport.Un evento sportivo che riconferma Barletta come punto di riferimento per le competizioni remiere che vede, dopo i Mondiali del 2023, una crescente richiesta per il turismo sportivo. Ospiti della conferenza il Presidente Comitato regionale FIC Puglia e Basilicata Roberto Pio Rizzi, il Presidente della Lega Navale Italiana sezione di Barletta Giuseppe Gammarota, l' Assessore ai trasporti e mobilità sostenibile Regione Puglia Debora Cilento, l'Assessore allo Sport Comune di Barletta Massimiliano Dileo, il Presidente CONI Comitato Regionale Puglia Angelo Giliberto e Domenica Cinquepalmi Dirigente del Servizio di Sicurezza Alimentare e Sanità Veterinaria Regione Puglia."Con rinnovato entusiasmo lavoriamo con sentimenti sportivi per questo appuntamento che conferma la vocazione remiera della città di Barletta e dell'intera Puglia" ha detto l'organizzatore e Presidente del Comitato Regionale FIC Puglia e Basilicata Roberto Pio Rizzi. "Siamo alla terza edizione e ci aspettiamo uno spettacolo di altissimo livello. Nel corso degli anni ci siamo specializzati e abbiamo costituito un gruppo di lavoro che ci consente di utilizzare in sicurezza queste meravigliose spiagge. Ci saranno tante novità: maxischermi per seguire l'evento in live e in diretta streaming per non perdere questo fantastico spettacolo sportivo. Inoltre, nei giorni precedenti le competizioni, il 10 e l'11 settembre, ci sarà la possibilità di praticare altre discipline, come il Beach Volley, per coinvolgere l'intera cittadinanza.""Questo dei Campionati Nazionali di Beach Sprint è un evento bellissimo e carico di adrenalina grazie alle modalità con cui viene svolto" ha detto l'Assessore allo Sport Massimiliano Dileo. "Tra l'altro si parla di quella che sarà la prossima disciplina Olimpica dei Giochi di Los Angeles. Noi come Amministrazione Comunale siamo davvero contenti di aver offerto il nostro supporto alla Lega Navale di Barletta e a Roberto Pio Rizzi che ringrazio pubblicamente per tuti i sacrifici e l'impegno profuso per l'organizzazione di questo evento."Non ci resta che attendere questa spettacolare manifestazione che ancora una volta coniuga sport e inclusione, in un clima di sana festa sportiva per l'intera città.