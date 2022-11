Audace ed Etra Vancouver: l’altra Barletta che vince

Le squadre e la loro storia recente

Dominio totale anche in Seconda Categoria

L'anno che tra poco andrà a concludersi sarà senz'altro ricordato come uno dei più belli in assoluto per il calcio barlettano, grazie soprattutto alle ripetute imprese dei biancorossi magistralmente allenati da Francesco Farina. Il 2022, oltre che per essere l'anno del centenario, verrà ricordato per lo storico "triplete" con il quale il Barletta si è finalmente lasciato alle spalle sette durissimi anni di Eccellenza.Una tale epopea ha un solo torto (se tale lo si può definire): quello di oscurare quanto stanno facendo altre due realtà calcistiche barlettane come l'Etra Vancouver e la rediviva Audace Barletta.Audace ed Etra Vancouver, dopo aver stradominato lo scorso anno il torneo di Terza Categoria Zona Bari, stanno letteralmente facendo un altro sport anche nel girone A di Seconda Categoria pugliese, che dopo otto giornate di campionato vede le terribili matricole barlettane appaiate in testa alla classifica a punteggio pieno e con veri e propri numeri da record, se si pensa che l'Atletico Apricena terzo in classifica è già staccato di otto punti.Attiva a livello di calcio giovanile già da qualche anno, l'Etra Vancouver si iscrive al campionato di Terza Categoria a partire dalla stagione 2020/2021. Il torneo però torneo non ha nemmeno inizio a causa della definitiva sospensione, causa pandemia da Covid '19, di tutti i campionati dilettantistici regionali, ad eccezione di quello di Eccellenza.L'esordio dell'Etra nel "calcio dei grandi" viene così rimandato a domenica 24 ottobre 2021, quando i ragazzi di mister Michele Dibenedetto liquidano al "Manzi Chiapulin" i Diavoli Biancorossi con un tennistico 6-0.Per tutto il resto del torneo l'Etra continuerà a fare la voce grossa praticamente con tutte le avversarie - ad eccezione dell'Audace, con la quale perderanno (0-1 e 2-3) entrambe le stracittadine – concedendo solo quattro pareggi. Ma se nel campionato di Terza Categoria 2021/2022 l'Etra ha mantenuto un'andatura da record, l'Audace Barletta - rinata dalle ceneri della squadra militante nel campionato di Eccellenza, che nel gennaio 2021 aveva ceduto il titolo sportivo alla Dibenedetto Trinitapoli – riesce a fare addirittura meglio dei rivali cittadini. Capitan Ruggiero Rizzi e compagni, dopo un avvio un pò incerto (vittoria in casa degli Warriors Bari, pareggio interno con il Dimateam di Santeramo in Colle e sconfitta per 2-4 in casa de "Il Punto Sportivo") le vincono tutte e chiudono il torneo con la cifra record di 67 punti in sole 24 partite, staccando così il pass per l'attuale torneo di Seconda Categoria.8 partite, 24 punti, 26 gol fatti e uno solo subito per l'Audace Barletta; 8 partite, 24 punti 28 gol fatti e 4 subiti per l'Etra Vancouver Barletta. Questi i numeri implacabili, impietosi ed imbarazzanti (per gli avversari) con cui le due compagini barlettane stanno letteralmente brutalizzando il girone A di Seconda Categoria pugliese 2022/23. Non solo, ma l'Audace Barletta ha appena vinto per 4-1 in casa del Real Zapponeta (squadra di Prima Categoria pugliese) la gara di andata dei sedicesimi di Coppa Puglia. E a proposito di Coppa Puglia, e l'Etra? Semplice, è stata eliminata al primo turno (2-2 all'andata e 1-2 al ritorno) proprio dall'Audace.E a proposito di scontri diretti tra Etra e Audace, la prima resa dei conti tra le due squadre è fissata per le ore 11:00 di domenica 18 dicembre 2022, proprio a poche ore dalla finale dei mondiali in Qatar (oltre che naturalmente di Nardò-Barletta).Quel giorno, al "Manzi Chiapulin", per noi irriducibili calciofili barlettani sarà un pò come assistere all'esibizione di quelle giovani ed emergenti rockband che anticipano i mega concerti dei grandi della musica.