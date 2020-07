Verso le Regionali, Piazzolla: «Sanità, turismo e attenzione al sociale le mie prerogative»

Social Video 7 minuti Intervista a Rossella Piazzolla, candidata alle Regionali 2020 con Raffaele Fitto presidente

Sanità, turismo e attenzione al sociale: sono questi i temi più sentiti dall'avv. Rossella Piazzolla, candidata alle Regionali 2020 con Raffaele Fitto presidente. Avvocato nella branca del diritto di famiglia, la sua candidatura al Consiglio regionale della Puglia parte da lontano: Piazzolla è stata vicepresidente per due consiliature al Comune di Barletta. Dopo questa esperienza nasce la volontà di avviare un percorso a livello regionale, grazie ai tanti consensi ricevuti e al radicamento nel territorio, per offrire un contributo fattivo alla risoluzione di tante problematiche che necessitano di interventi concreti a livello provinciale e regionale.In ambito sanitario, tema molto caro all'avv. Piazzolla, una delle misure principali da intraprendere riguarda "l'utilizzo del fondo sanitario, la cui mancata utilizzazione e ripartizione nelle quote previste per legge non è stata resa in maniera efficace dalla Regione. Durante l'emergenza Covid, inoltre, le unità speciali che si sarebbero dovute costituire per dare sostegno agli ospedali, alla fine non lo hanno fatto per la mancata disponibilità dei medici di base dovuta alla carenza dei dispositivi di protezione. C'è anche una mancata stabilizzazione delle figure essenziali in questa emergenza come quelle del 118: sono stati fatti proclami senza però spiegare alla categoria la normazione a riguardo. La stessa cosa è avvenuta per i medici, per i quali la stabilizzazione sta avvenendo solo negli ultimi tempi, proprio quando è in corso la campagna elettorale. Anche l'inaugurazione nei giorni scorsi del Pta di Trani e del reparto di Urologia all'ospedale di Andria è da leggersi in questo senso: come se la sanità fosse rimasta silente negli ultimi cinque anni per poi risvegliarsi solo in questi mesi".Per quanto riguarda il turismo, "non c'è, soprattutto nella provincia Bat, - spiega Piazzolla - una rete di beni culturali che venga proposta al turista. Viene proposto il singolo monumento ma non c'è una rete sistematica o un collegamento con i tour operator che valorizzi tutte le nostre bellezze. il turismo è fondamentale, perchè può sviluppare una vasta rete commerciale presente nel substrato della nostra provincia ma anche favorire la crescita della parte legata alle attività turistiche sul mare, dove c'è una regolamentazione frammentaria. Tanti lidi hanno dovuto lottare con ricorsi al TAR per avere concessioni demaniali, e in questo senso sarebbe importante potenziare le strutture e gli uffici che si occupano del demanio".Donne, disabili e famiglie: un focus anche sul mondo del sociale. "Ritengo sia importante creare a livello regionale delle short list di operatori specializzati per cercare di slegare quella situazione che si è creata a proposito delle cooperative: spesso le procedure di evidenza pubblica vengono vinte dalle stesse associazioni. Per quanto riguarda le donne, sarebbe molto utile creare a livello regionale degli uffici preposti che facciano da coordinamento alla rete dei centri antiviolenza e dei centri per le famiglie. E proprio ai nuclei famigliari manca un supporto concreto non solo a livello economico ma anche un supporto psicologico: le famiglie costituiscono il centro della società e da queste parte lo sviluppo delle giovani generazioni".Infine, sulla didattica a distanza: "Il supporto doveva essere tempestivo ed economico da parte della Regione. Ognuno si è dovuto organizzare per sè e le scuole si sono autogestite da questo punto di vista: per quanta autonomia abbia il mondo della scuola, erano comunque necessarie delle linee guida. Alcune famiglie sono riuscite a portare avanti la didattica a distanza in maniera eccellente, altre invece non ci sono riuscite per mancanza dei mezzi necessari e con i genitori lasciati a se stessi, costretti a trasformarsi in insegnanti".