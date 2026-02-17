La città
Vento forte su Barletta, chiusi cimitero e giardini del Castello
La comunicazione dell'amministrazione comunale
Barletta - martedì 17 febbraio 2026 10.51 Comunicato Stampa
L'amministrazione comunalr comunica che a causa dell'allerta meteo arancione diramata dal Dipartimento di Protezione civile e Gestione Emergenze Puglia, a partire dalle ore 00.00 della giornata di oggi martedì 17 febbraio e sino alla verifica del ripristino di tutte le condizioni di sicurezza e, comunque non oltre le ore 23,59 sempre di martedì 17, è stata disposta la chiusura dei giardini Fratelli Cervi (giardini del Castello) e la chiusura al pubblico del Cimitero cittadino.
Si raccomanda, inoltre, alla cittadinanza di non frequentare le strade alberate e ogni altra area verde liberamente accessibile su tutto il territorio urbano.
