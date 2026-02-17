Vento forte su Barletta, chiusi cimitero e giardini del Castello

L'amministrazione comunalr comunica che a causa dell'allerta meteo arancione diramata dal Dipartimento di Protezione civile e Gestione Emergenze Puglia,è stata disposta la chiusura dei giardini Fratelli Cervi (giardini del Castello) e la chiusura al pubblico del Cimitero cittadino.Si raccomanda, inoltre, alla cittadinanza di non frequentare le strade alberate e ogni altra area verde liberamente accessibile su tutto il territorio urbano.