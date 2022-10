Una palestra a cielo aperto con "Orienteering TiSfida a Barletta"

«La manifestazione "Orienteering TiSfida a Barletta", evento sportivo e di aggregazione sociale promosso dalla ASD Orienteering Academy Puglia e finanziata dalla Regione Puglia Anno 2022 - Assessorato allo Sport, vedrà la partecipazione attiva anche del Nostro Istituto Comprensivo nelle giornate di venerdì 7 ottobre e sabato 8 ottobre.Trattasi di una manifestazione che trasformerà la città di Barletta in una palestra a cielo aperto, nella quale i nostri alunni, muniti di carta topografica dettagliata e di un cartellino di gara, dovranno orientarsi correttamente ed individuare i punti segnati sulla mappa, alla ricerca delle cosiddette "lanterne", che saranno dedicate ai più grandi personaggi che hanno illuminato la storia della nostra città.Anche la scenografia farà la sua parte: appuntamento il 7 ottobre (dalle ore 10:00 alle ore 12:00) presso il complesso Polivalente, dove prenderanno parte all'evento alcune classi della Scuola Primaria, mentre l'8 ottobre (sempre dalle 10:00 alle 12:00) presso la magnifica Villa Bonelli sarà la volta della Scuola Secondaria di Primo Grado.La tre giorni si concluderà infine con una manifestazione aperta a tutti (e gratuita) nella giornata del 9 ottobre presso i giardini del Castello Svevo.E chissà che i nostri piccoli atleti non decidano di trascorrere una domenica mattina diversa dal solito, assieme alla propria famiglia, tra sport, cultura, musica e intrattenimento.L'Orienteering è per eccellenza la disciplina sportiva che avvicina l'uomo alla natura, al suo rispetto, alla riscoperta del proprio territorio.Ed è esattamente quello che l'IC Mennea intende infondere nel cuore dei suoi alunni».