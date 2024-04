Tentano furto d'auto a Patalini, auto in fuga sperona la Polizia

Una serata da dimenticare: dopo l'allerta che ha visto impegnate le forze dell'ordine in via Vittorio Veneto per un falso allarme bomba a causa di un trolley incautamente abbandonato, un altro episodio si è registrato stanotte in zona Patalini.Un gruppo di malviventi avrebbe tentato il furto di un veicolo: accorsi sul posto gli agenti della Polizia di Stato, gli ignoti si sono dati alla fuga a bordo di un'Audi speronando la volante della Polizia che si è ribaltata su un fianco.Due poliziotti sono rimasti feriti lievemente e, dopo gli accertamenti al Pronto Soccorso, sono stati già dimessi.I responsabili invece sono riusciti a fuggire. Verranno acquisite le immagini delle videocamere in zona per acclarare i dettagli dell'accaduto.