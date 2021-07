Somministrazioni vaccini, Puglia resta la prima regione d'Italia

Sono 3.827.218 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino ad oggi in Puglia (dato aggiornato alle ore 17.00 di ieri 7 luglio dal Report del Governo nazionale. Le dosi sono il 93 % di quelle consegnate dal Commissario nazionale per l'emergenza, 4.114.663, dato che conferma la Puglia anche oggi prima regione italiana nel rapporto dosi somministrate-dosi consegnate).Per quanto riguarda le singole province pugliesi, nell'aggiornamento divulgato ieri dalla Regione non sono presenti informazioni per il territorio della Asl BT.