«Se la scuola va avanti, è anche grazie all'impegno dei dirigenti scolastici»

Il rientro a scuola in Puglia non è stato così drammatico come facevano presagire le ipotesi della vigilia. Almeno stando ad un sondaggio realizzato dall'Associazione Nazionale Presidi Puglia. Il sondaggio, che ha visto rispondere, in forma volontaria e anonima, 64 scuole distribuite su tutto il territorio regionale (il 10% del totale), per un totale di 7.766 docenti, 1.805 unità di personale non docente, 335 sezioni di scuola dell'infanzia e 2.547 classi in totale, fra scuola primaria, media e superiore dà un quadro abbastanza positivo.