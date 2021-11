Scomparso da Barletta, si chiama Nicola Seccia

Si è allontanato da via Canosa a piedi: l'appello dei familiari

Non si hanno notizie da ieri del quarantottenne barlettano Nicola Seccia. Secondo quanto diramato dalla famiglia, l'uomo è scomparso a Barletta nei pressi di Via Canosa nel giorno 24/11/2021, precisamente in prima mattinata, probabilmente allontanandosi a piedi.È alto 1.75 cm circa , ha 48 anni, i capelli brizzolati neri, lunghi ed è solito portarli legati. Al momento della scomparsa indossava un maglione grigio e viola. un jeans blu, dei mocassini neri ed era privo di giacca.