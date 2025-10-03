Le ragazze scomparse
Le ragazze scomparse
Cronaca

Scomparse due ragazze di Barletta, attivo il Piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse

Allertate le forze dell'ordine

Barletta - venerdì 3 ottobre 2025 11.02
Da ieri mattina non si hanno più notizie di due ragazze di Barletta. Si tratta di due studentesse, entrambe minorenni, che a quanto pare si trovavano insieme al momento della scomparsa.

Si tratta di Nikol Giannone e Sofia Autenzio, di 17 anni. La scomparsa è stata segnalata alle forze dell'ordine. Per favorire le ricerche, è stato attivato il Piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse, che coordina le operazioni sul territorio attraverso gli uffici di Prefettura.

Non si esclude che possa trattarsi di un allontanamento volontario.

Ieri sono entrambe uscite di casa intorno alle ore 8.00 per andare a scuola, dove però non hanno mai varcato il cancello d'ingresso.

Chiunque dovesse avvistarle o avere informazioni utili è invitato a contattare immediatamente le autorità competenti o segnalare ai numeri di emergenza.

Notizia in aggiornamento
  • Scomparsa
Altri contenuti a tema
Caso Diviesti, la famiglia: «Per noi oggi Francesco è ancora scomparso» Caso Diviesti, la famiglia: «Per noi oggi Francesco è ancora scomparso» Oggi anche le telecamere di Rai 2 sul luogo del ritrovamento del corpo carbonizzato
Ritrovato senza vita il giovane Francesco Diviesti: si attende l'esito del DNA Ritrovato senza vita il giovane Francesco Diviesti: si attende l'esito del DNA Sul caso indaga la DDA di Bari
Nessuna notizia del giovane di Barletta Francesco Diviesti Nessuna notizia del giovane di Barletta Francesco Diviesti La Prefettura ha attivato il Piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse
1 Scomparsa dell'ex sindaco Larosa, il ricordo di Nino Vinella La città Scomparsa dell'ex sindaco Larosa, il ricordo di Nino Vinella La nota del giornalista
Lucia Rizzi è stata ritrovata Lucia Rizzi è stata ritrovata A comunicarlo è stata la mamma della 15enne barlettana scomparsa
Lucia, scomparsa da Barletta: l'appello giunge a "Chi l'ha visto" Lucia, scomparsa da Barletta: l'appello giunge a "Chi l'ha visto" Nella trasmissione tutte le indicazioni per aiutare le ricerche
Si diffonde l'appello per la 15enne barlettana Lucia Rizzi: «Aiutateci a trovarla» Si diffonde l'appello per la 15enne barlettana Lucia Rizzi: «Aiutateci a trovarla» La prefettura ha attivato il piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse.
Scomparsa 15enne da Barletta: appello condiviso dai genitori Scomparsa 15enne da Barletta: appello condiviso dai genitori Di lei la famiglia non riceve notizie da ieri
Muri della scuola imbrattati con le deiezioni canine
3 ottobre 2025 Muri della scuola imbrattati con le deiezioni canine
Anche gli studenti dell'ITET "Cassandro Fermi Nervi " fanno sentire la loro voce
3 ottobre 2025 Anche gli studenti dell'ITET "Cassandro Fermi Nervi" fanno sentire la loro voce
14 anni dal crollo di via Roma, la città ricorda le vittime
3 ottobre 2025 14 anni dal crollo di via Roma, la città ricorda le vittime
La voce di Pietro Mennea rivive grazie all'intelligenza artificiale
3 ottobre 2025 La voce di Pietro Mennea rivive grazie all'intelligenza artificiale
Sciopero pro Palestina, la CGIL chiama e Barletta risponde - FOTO
3 ottobre 2025 Sciopero pro Palestina, la CGIL chiama e Barletta risponde - FOTO
Il messaggio di Riccardo Garbetta per la giornata del migrante e del rifugiato
3 ottobre 2025 Il messaggio di Riccardo Garbetta per la giornata del migrante e del rifugiato
Barletta 1922: con il Pompei cercasi continuità
3 ottobre 2025 Barletta 1922: con il Pompei cercasi continuità
“100 ospedali per Gaza”: luci accese anche al Dimiccoli di Barletta
3 ottobre 2025 “100 ospedali per Gaza”: luci accese anche al Dimiccoli di Barletta
Programma eventi natalizi, pubblicato l’avviso per l’acquisizione delle manifestazioni di interesse
3 ottobre 2025 Programma eventi natalizi, pubblicato l’avviso per l’acquisizione delle manifestazioni di interesse
Via Giulini: la 167 torna sotto l’acqua, bastano 10 minuti di pioggia
3 ottobre 2025 Via Giulini: la 167 torna sotto l’acqua, bastano 10 minuti di pioggia
© 2001-2025 BarlettaViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
BarlettaViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.