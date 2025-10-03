Scomparse due ragazze di Barletta, attivo il Piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse

Da ieri mattina non si hanno più notizie di due ragazze di Barletta. Si tratta di due studentesse, entrambe minorenni, che a quanto pare si trovavano insieme al momento della scomparsa.Si tratta di Nikol Giannone e Sofia Autenzio, di 17 anni. La scomparsa è stata segnalata alle forze dell'ordine. Per favorire le ricerche, è stato attivato il Piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse, che coordina le operazioni sul territorio attraverso gli uffici di Prefettura.Non si esclude che possa trattarsi di un allontanamento volontario.Ieri sono entrambe uscite di casa intorno alle ore 8.00 per andare a scuola, dove però non hanno mai varcato il cancello d'ingresso.Chiunque dovesse avvistarle o avere informazioni utili è invitato a contattare immediatamente le autorità competenti o segnalare ai numeri di emergenza.Notizia in aggiornamento